Unbegrenzte Kreativität zum Anschauen und Kaufen gibt es beim vierten Hobby- und Kreativmarkt, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag nach Bonndorf lädt. Am Sonntag,

21.ªMai, findet die Veranstaltung des Handel- und Gewerbevereins von 12¦bis 17¦Uhr statt. Bis dato haben sich 25¦Marktbestücker beim HGV angemeldet.

HGV-Vorsitzende Susanne Spachholz bietet gerne eine Plattform für alle, die ihr kreatives Hobby vor- und ausstellen wollen. Gewerbliche Anbieter seien ausgeschlossen. Möglich ist auch, dass die Aussteller ihr eigenes Equipment mitbringen, um weniger an Standgebühren zu bezahlen. „Oder wir bauen ihnen einen Stand auf. Die Standgebühren sind erschwinglich. Damit wollen wir kein Geld verdienen, sondern nur unsere Kosten decken, etwa für die Musik“, so Spachholz.

Was die Unterhaltung anbelangt, setzt man auf Bewährtes. So spielen im Martinsgarten die Trachtenkapelle Gündelwangen (ab 12.30 Uhr) und die Brassband Blosmaschii aus Unadingen (ab 15 Uhr). Im Bereich der Bergstraße unterhält Friedhelm Kaltenbrunn.

Auf der Flaniermeile hauptsächlich auf der Martinstraße/Bergstraße und im Martinsgarten, gibt es sechs Verpflegungsstände. Grillgut und Flammkuchen mit Getränken, ein Bar- und Kaffeewagen, Waffeln, Kuchen und einen Süßigkeitenstand eröffnen eine reiche Auswahl. Die Kreativität hat eine weite Spannbreite.

Zu sehen und zu kaufen sind: Deko aus Holz, Metall, Beton, Skulpturen aus Holz, Gestricktes, Gehäkeltes und Genähtes für Babys, Kinder und Erwachsene, Schnuller-Ketten, Schlüsselanhänger, Traumfänger, personalisierte Geschenke, zum Beispiel bedrucken von Jutetaschen, Bilder in Serviettentechnik auf Holz, Upcycling Taschen, Rucksäcke und vieles mehr sowie Marmelade, Essig, Öl und vieles für die Gesundheit wie Kräuter, Dinkelkissen und Honig.

Das Jugendrotkreuz und die Bergwacht sind mit einem Infostand vertreten. Dosenwerfen (JRK) und Kinderbeschäftigung (Bergwacht auf dem Parkplatz neben der Apotheke) versprechen Kurzweil für die jüngeren Besucher. Erwachsene erwartet ein Marktstand zur E-Mobilität. Auf dem Sparkassenparkplatz gibt es für Kinder und Jugendliche Torwandschießen und heißer Draht (Sparkasse und SV) sowie Kinderschminken und Basteln (Schlosshexen). Im Martinsgarten steht wie in Vorjahren eine Hüpfburg.

Entlang der Martinstraße haben die Geschäfte geöffnet. Außerdem in der Gartenstraße Jörg Fehrenbach (Tritt [r]ein – Zweirad und mehr) und in der Rothausstraße Möbel Kreidler und Via Velo Peter Steck.