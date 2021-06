von Stefan Limberger-Andris

Zehn Einsätze fuhr die Feuerwehr Bonndorf bei dem schweren Gewitter am Sonntagabend. Besonders betroffen von den Regenmengen war die Kernstadt, bestätigte Pressewart Olaf Thor im Gespräch. Verzeichnet wurde allerdings auch ein Einsatz in Gündelwangen. In Wutach dagegen sei die Lage ruhig geblieben, so Gesamtkommandant Andreas Kaiser auf Anfrage.

Die Feuerwehr sei kurz nach 18 Uhr alarmiert worden, so Olaf Thor. Weil gleichzeitig mehrere Einsatzorte angefahren werden mussten, an denen Wassersauger benötigt wurden, seien die beiden Abteilungen Gündelwangen und Wellendingen alarmiert worden. 25 bis 30 Wehrleute seien letztlich an die drei Stunden im Einsatz gewesen.

Küssaberg Küssaberg erlebt erneut große Schäden nach Unwetter am Sonntagabend Das könnte Sie auch interessieren

Bereits bei der Anfahrt zum Feuerwehrgerätehaus sei ihm der ernst der Lage bewusst geworden, weil an der Germania-Kreuzung eine bis zu 30 Zentimeter-Wassersäule der B 315 abgeflossen sei, erzählt Olaf Thor. Die Wehr sei mehr oder weniger gleichzeitig an bis zu zehn Einsatzorten gefragt gewesen. Wasser sei in einigen tief liegenden Wohnungen und Büroräume eingedrungen – selbst Erdgeschosswohnungen waren betroffen – und setzten diese einige Zentimeter Land unter.

Am heftigsten betroffen gewesen sei ein Keller, der einen halben Meter unter Wasser stand. Insgesamt sechs Wassersauger hatte die Feuerwehr im Einsatz, zudem mussten zwei Tauchpumpen eingesetzt werden, die ab einem Wasserstand von zehn bis 15 Zentimeter verwendet werden, erläuterte Olaf Thor.

Bonndorf Rohstoff Holz ist derzeit knapp und teuer: Kann die Politik Abhilfe schaffen? Das könnte Sie auch interessieren

Gefahr im Elektroraum

Besondere Vorsicht mussten die Feuerwehrleute im Kindergarten Obertal walten lassen. Dort war nach Angaben von Olaf Thor Wasser in einen Elektroraum eingedrungen. Mit einem speziellen Messgeräte war allerdings schnell klar, dass dort kein Strom anlag.

Gewarnt worden seien auch Camper, die ihre Fahrzeuge am Schwimmbad abgestellt hatten, erläuterte der Pressewart weiter. Eine Vorsichtsmaßnahme, die sich letztlich als vorausschauend erwiesen habe, denn kurze Zeit später habe der Gulli die Wassermengen nicht mehr aufnehmen können, und es habe sich ein kleiner See gebildet. Diesmal habe es beispielsweise im Bonndorfer Schloss keine Probleme gegeben, zeigte sich Olaf Thor erleichtert.

Bonndorf Nach dem Großbrand bei Adler in Bonndorf kehrt wieder ein Stück Normalität ein Das könnte Sie auch interessieren

Die Wassermengen – Olaf Thor spricht von einem Sturzregen, der innerhalb einer dreiviertel Stunde über Bonndorf niederging – seien vom Bereich um den Friedhof über die Kirchstraße und die Lenzkircher Straße in die Innenstadt geströmt und von dort vor allem in tiefliegende Lagen abgeflossen. Ein Anlieger der Straße Am Mühlenweiher nannte im Gespräch 36 Liter Regen je Quadratmeter in weniger als einer Stunde, die in diesem Bereich niedergingen.

Glücklicherweise seien viele private Gebäude nach dem Unwetter im Juni 2015 mit Rückschlagklappen zu den Abwasserkanälen gesichert worden, so Olaf Thor. Damals waren in einer Stunde 73,6 Liter Regen niedergegangen, wobei der Löwenanteil von knappe 63 Liter in den ersten 30 Minuten angefallen war. Das Landratsamt Waldshut hatte damals von einem Unwetter gesprochen, das etwa einem hundertjährlichen Ereignis entsprochen habe.

Wutach-Pegel steigt schnell an

Mit einem blauen Auge davongekommen seien die Orte Ewattingen, Münchingen und Lembach, so Andreas Kaiser, Gesamtkommandant der Feuerwehr Wutach. Er habe mit 20 Liter je Quadratmeter zwar eine beachtliche Niederschlagsmenge gemessen, allerdings sei etwa Ewattingen von Auswirkungen wie im Jahr 2020 verschont geblieben.

Das Gewitter hatte nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg übrigens den Wasserpegel der Wutach innerhalb kürzester Zeit von knapp 70 auf 85 Zentimeter anschwellen lassen. Am frühen Nachmittag am gestrigen Montag hatte sich der Wasserpegel auf 74 Zentimeter gesenkt.

Durch Starkregenereignisse kann den Prognosen zufolge in der Nacht auf Dienstag innerhalb kurzer Zeit ein Maximalpegel bis 130 Zentimeter erreicht werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage vor möglichen Gewittern mit teils erheblichen Niederschlagsmengen in der Region. Die Feuerwehr Bonndorf sei für Ernstfälle gerüstet, so Olaf Thor.