von Stefan Limberger-Andris

Kritik seitens einiger Eltern geerntet hatte die Verwaltung für diese Regelung, die zunächst mit der Personalvertretung und in Absprache mit den Erzieherinnen geschlossen worden war. Im Vorfeld der Ratsdiskussion erläuterte Bürgermeister Michael Scharf die durch die Corona-Pandemie hervorgerufene außerordentliche Situation. Nach dem durch die Landesregierung verordneten Lockdown habe es in Bonndorf zugegebenermaßen zunächst keine Notbetreuung für Kinder gegeben, deren Eltern in systemkritischen Berufen eingesetzt waren.

Ab dem 18. Mai sei man in ein rollierendes System eingestiegen, seit dem 29. Juni wurden die Einrichtungen wieder geöffnet. Kritik war bereits früher seitens einiger Eltern gekommen, die die jetzige Urlaubsregelung als zu kurzfristig angesetzt und den Familien als zu spät kommuniziert beurteilen. Viele Familien haben demnach keinen Resturlaub mehr, es fehle an zeitlich durchgängigen Betreuungsmöglichkeiten. Sie machten zudem Vorschläge, wie in den Kindergärten Resturlaub abgebaut werden könnte, ohne Schließung sämtlicher Einrichtungen.

Michael Scharf führte aus, dass der Urlaub der Erzieherinnen tarifrechtlich geregelt sei, ein Erholungsurlaub dürfe seitens des Arbeitgebers nicht angeordnet werden. In Gesprächen mit der Personalvertretung und Erzieherinnen habe man sich darauf geeinigt, dass die Erzieherinnen auf fünf der noch ausstehenden zehn Urlaubstage verzichten und eben fünf Tage im Herbst nehmen. Kritisch betrachte er, dass von den unterzeichnenden Familien zwei im Herbst überhaupt keine Kinder mehr in den Einrichtungen haben und weitere drei Lehrerfamilien seien.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld der Ratssitzung eine Rechnung für externes Personal aufgemacht, sollte man Erzieherinnen komplett an zehn Tagen ersetzen müssen. Dies würde den kommunalen Haushalt mit rund 98.400 Euro zusätzlich belasten. Michael Scharf brachte in diesem Fall drei Modelle einer Gebührenumlegung für Vertretungskosten ins Gespräch (Einmalgebühr rund 403 Euro je Kind im August; Gebühr auf zwei Jahre umgelegt mit 21,21 Euro je Platz und Monat; Gebühr auf drei Jahre umgelegt mit 14,14 Euro je Platz und Monat). Dies hätten Familien dann zu tragenden.

Kommunikationsdefizit im Vorfeld

Stadtrat Simon Scherble (SPD) hielt eine kommunale Anordnung, Erzieherinnen Urlaubszeiten vorzuschreiben, für nicht rechtens. Martha Weishaar (CDU) sieht ein Kommunikationsdefizit im Vorfeld der Entscheidung. Im Kommunalwahlkampf habe sich jede Partei für eine bessere Familienpolitik ausgesprochen. Die Stadt dürfe zudem nicht vergessen, dass eine gesicherte Kinderbetreuung ein gewichtiges Pfund sei im Werben um Neubürger. Für pädagogisch nicht zielführend hält Marika Keßler (Bürgerliste) den Gedanken, Externe für eine Woche einzustellen als Ersatz für die Erzieherinnen.

Frage nach Bedarfserhebung

Werner Intlekofer (Grüne) fragte nach, ob eine Bedarfserhebung unter Familien gemacht worden sei. Man könne doch kleinere Gruppen bilden. Dies sei, so Michael Scharf, wegen des Verbots Gruppen zu durchmischen, kein gangbarer weg. Monika Spitz-Valkoun (Grüne) richtete ihren Blick in die weitere Zukunft und zog die Lehre: Außerplanmäßiges früh erkennen und mit allen Beteiligten nach Lösungen suchen. Dies unterstrich auch Heidi Saddedine (SPD). Der Gemeinderat stimmte mit 14 Ja-Stimmen für eine Schließung an fünf Tagen in den Herbstferien. Drei Räte stimmten dagegen, einer enthielt sich.