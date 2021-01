von Martha Weishaar

Ernst Forster begeht heute in Zürich seinen 80. Geburtstag. Als der Schweizer Unternehmer 1996 in Bonndorf auf den Plan trat, stand es um die Zukunft der Mitarbeiter des damaligen Kienzle-Werkes in der Allmendstraße ausgesprochen schlecht. Der Mannesmann-Konzern, zu dem das Unternehmen gehörte, war gerade dabei, das Bonndorfer Werk „abzuwickeln“. Da übernahm Ernst Forster die Leitung.

Ernst Forster, bisher Chef einer kleinen Firma im schweizerischen Brugg, übernahm das Bonndorfer Werk und damit auch Verantwortung für 150 Männer und Frauen im Schwarzwald. Als er „seine Hectronic“ zehn Jahre später an seinen ältesten Sohn Stefan übergab, zählte sie 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Er glaubte immer an unsere Zukunft und kämpfte wie ein Löwe“, attestiert ihm Eckhard Fechtig. Der hatte den Niedergang der Kienzle-Apparate miterlebt, trägt heute Verantwortung in leitender Funktion. Forsters Start in Bonndorf war äußerst schwierig.

Das Unternehmen musste grundlegend saniert werden, litt unter hohen Altlasten. Enorme Garantiekosten, veraltete Produkte, unerfüllbare Forderungen der Gewerkschaft, fehlgeleitete Rechnungen des Villinger Werkes und das Bangen um die Bewilligung dringend notwendiger Bankkredite belasteten den Neuanfang. Mit provokanter Totenkopfkrawatte begegnete Ernst Forster damals seinen Gesprächspartnern des Konzerns. Wutentbrannt bot er sogar in einer der Verhandlungen einem Gewerkschaftsvertreter die Firma für eine Mark zum Kauf an. „In den ersten sechs Jahren blieb hier kein Stein auf dem anderen“, blickt Ernst Forster zurück.

Seine Firmenphilosophie ging auf: Jede neue Idee aus den Reihen der Mitarbeiter aufzugreifen und diese gemeinsam bis zu ihrer Bewährung zu realisieren, ebenso die unbedingte Förderung des beruflichen Nachwuchses durch qualifizierte Ausbildung. „Eine Firma ohne ständig neue Ideen stirbt in der eigenen Umluft“, gab er seinen Nachfolgern mit auf den Weg, und: „Hände weg von Beratern!“

So steinig Ernst Forsters Start im Unternehmen war, so leicht fiel ihm dieser in der hiesigen Bevölkerung. Der Mann ist aufgeschlossen, gesellig, humorvoll und hat ehrliches Interesse an den Menschen, die ihm begegnen. Nicht nur, dass er in seinem Familienbetrieb sämtliche Mitarbeiter sowie Vornamen jedes Auszubildenden kannte.

Auch „die Bonndorfer“ kannten ihn in kürzester Zeit. Obschon er einräumt, dass die „ruhige Akzeptanz oder Ablehnung des Anderen“, wie sie in Bonndorf gepflegt wird, ein Gegensatz zur „schnellen, direkten oberflächlichen Lebensart“ des Züricher Stadtmenschen war. Mit seinem Rückzug aus der Geschäftsführung der Hectronic GmbH widmete sich Ernst Forster einer neuen Aufgabe. Die von ihm ins Leben gerufene Hilfsorganisation Gandhi-Care eröffnet bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Indien eine Chance auf Bildung.

Stand mit dem ersten Projekt von Gandhi-Care, dem Bau eines Dorfes, noch Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund, so bewirken mittlerweile Patenschaften sowie eigene Ausbildungsstätten und ein Mädchenheim, dass benachteiligte Kinder eine Existenzgrundlage und Aussicht auf ein selbstbestimmtes Dasein haben.

Regelmäßig überzeugt sich Ernst Forster vor Ort, dass die Zuwendungen tatsächlich zielgerichtet Verwendung finden. Nachdem er die Leitung des Gandhi-Clubs Deutschland vor geraumer Zeit abgegeben hat, sucht er nun auch für Gandhi-Care Schweiz einen verantwortungsbewussten Nachfolger. Waren früher Rudern, Skifahren und Marathonlaufen seine Hobbys, so erfreut sich Ernst Forster heute an den Bergen sowie schöner Musik, gemeinsam mit seiner Frau Margrit. Seit 1969 ist er mit ihr verheiratet.

Den 80. Geburtstag feiert Forster coronabedingt so gut wie gar nicht. Seine beiden Söhne und die zwei Enkel werden bei einem Apéro im Garten gratulieren. Die Beschäftigten der Hectronic GmbH wünschen ihrem einstigen Chef ebenfalls alles Gute, wenn auch auf anderem Weg als ihnen allen lieb wäre. Es war also Kreativität gefragt.

Das Ergebnis: Ein Überraschungsvideo mit Anekdoten, Begegnungen und verschiedenen Ereignissen wurde professionell zu einem kurzweiligen Glückwunschfilm zusammengestellt. Und wenn die Corona-Pandemie dann mal vorüber ist und Ernst Forster endlich wieder seine alte Wirkungsstätte in Bonndorf besuchen kann, gibt es bestimmt die gewohnt herzlichen Umarmungen mit vielen der einstigen Weggefährten im Schwarzwald.