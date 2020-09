Das Kleinkinderturnen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren startet am kommenden Montag, 28. September, Turnzeit ist von 16.30 bis 18 Uhr, Übungsleiterinnen sind Heidi Dietsche, Telefonnummer 07703/93 38 29, und Carola Dörnte.

Waldshut-Tiengen Spatenstich vor dem Klinikum Hochrhein: Verantwortliche erklären, warum der Interimsbau notwendig ist Das könnte Sie auch interessieren

Bei Interesse soll eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden oder eine E-Mail (adelheid.dietsche@gmx.de). Am kommenden Dienstag, 29. September, um 16.30 Uhr startet Fit Kids, ein turnerisches Bewegungsangebot für Kinder im Grundschulalter. Die Übungsleiterinnen sind Tatjani Amann, Telefonnummer 0175/8775827, Julia Szczepan und Inken Tiedemann.

Der Fragebogen zur Erstteilnahme am Trainingsbetrieb muss unterschrieben vorliegen. Dieser kann im Internet (www.badischer-turner-bund.de/veranstaltungen/kalender/coronavirus/) runtergeladen werden. Eltern dürfen ihre bereits umgezogenen Kinder aber nicht in die Umkleide in der Halle begleiten.