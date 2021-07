Die Jugendlichen, soweit sie 14 Jahre alt sind, haben in der Versammlung ihre Jugendleiterin oder ihren Jugendleiter samt Stellvertreter zu bestimmen, außerdem wählen sämtliche Abteilungen ihre Vertreter, als Sprecher und Bindeglied zum Vorstand. Wiedergewählt wurde Gabi Weishaar als Jugendleiterin und Mike Kummer als ihr Stellvertreter. Als neue Jugendvertreter wurden für den Bereich Fußball Manuel Müller und Alessio Filia, für die Turner Hanna Birkenberger und Fanny Gere gewählt.

Harald Adelbrecht regte an, bei der C-Jugend der Fußballer eine zweite Mannschaft nachzumelden. Bei 27 Jugendlichen im Training sei es „brutal schade“, wenn sehr viele nicht spielen können und als Folge den Verein wechseln, oder ganz aufhören. Sie würden dadurch als potentielle B- und A-Jugendspieler dem Verein später fehlen. Christian Kirchsteiger bat um Geduld. Es stehe nicht fest, ob tatsächlich alle an Bord bleiben würden. Außerdem könnten die vielen Spieler auch in einer Mannschaft zu einer hohen Motivation und gutem Trainingsbesuch geführt werden.

Der Verein verabschiedete teils langjährige Jugendtrainer und -betreuer und richtete gleichzeitig den Appell an mutige Nachfolger, sich beim Vorstand zu melden, um die Lücken an Jugendbetreuern wieder zu schließen. Dies gilt auch für andere Sparten, die ebenfalls Leute suchen, die bereit sind, sich um Jugendliche und Kinder im Breiten- wie im Leistungssport zu kümmern.