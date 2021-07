von Erhard Morath

In der Hauptversammlung des Turn-und Sportvereins Bonndorf machte sich Hoffnung breit auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach Corona. Abgehakt ist der rigorose pandemiebedingte Abbruch sämtlicher Wettbewerbe. Die „Durststrecke“ hatte aber auch dazu geführt, dass eine Fülle von Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am Clubhaus und auf der Gesamtanlage im großen Stile durchgezogen werden konnten. Zur optimalen Pflege der Rasenflächen im Waldstadion steht den Platzwarten ein Mähroboter zur Verfügung. Dank der neu installierten Videoüberwachung hofft der Verein, Beschädigungen wie in der Vergangenheit möglichst verhindern zu können.

Das Jubiläumsjahr 2022: Ein wahres Feuerwerk an Aktivitäten will sich der TuS Bonndorf 2022 zum „150 Jährigen“ an die Vereinsfahne heften, kündigte Christian Kirchsteiger an. Alle Abteilungen und Sparten sollen dabei zum Zuge kommen. 2022 dürfte, seinen Ausführungen folgend, als ein Jahr „in rot und schwarz“, den TuS-Farben, in die Vereinsgeschichte eingehen.

Mitgliederzahl und Abteilungen: Der TuS Bonndorf, gegründet 1872, hat derzeit 1500 Mitglieder und ist damit einer der größten Vereine nicht nur in Bonndorf. 1100 davon sind sportlich in einer oder mehreren Sparten – Fußball, Volleyball, Turnen, Lauftreff, Leichtathletik und Judo – „aktiv unterwegs". Beim Fußball bietet der TuS drei Aktivmannschaften männlich, elf Jugendmannschaften, eine Damenmannschaft und die „B-Mädels" als Nachwuchsteam auf.

Ansprechpartner: Olaf Thor (Leichtathleten), Henning Rathgen (Judokas), Carola Ketterer (Turner), Alex Scheinmaier (Volleyball), Peter Steck (Lauftreff), Thomas Weishaar und Norbert Plum (Fußballerinnen), Christian Kirchsteiger (Fußball Herren), Björn Schlageter (Fußballer der 1. Mannschaft). Letzterer lobte die Verfassung der Fußballer nach der langen Zeit ohne Spielpraxis und gemeinsames Trainieren. Die sei wohl auf Eigendisziplin und Verantwortung, auf individuelle Trainingseinheiten und die in Anspruch genommenen Fitnessangebote von Nils Pitsch zurückzuführen. Auf die neue Saison wird sich die erste Mannschaft mit zehn Testspielen in den nächsten Wochen vorbereiten. Der Kader bleibe beisammen und werde durch A-Jugendspieler und die Rückkehr von Florian Isele erweitert werden. Händeringend hofft der Verein bei den Fußballerinnen, wegen verschiedener Abgänge, Verstärkung für die Landesliga zu bekommen. Übungsleiter, Ausbilder und Betreuer sind bei den Leichtathleten willkommen und nötig, um Niveau der sportbegeisterten Jugendlichen und Kinder aufrecht halten zu können.

