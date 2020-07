von Stefan Limberger-Andris

Der Förderverein Bildungszentrum Bonndorf arbeitet weiterhin effektiv. Nach dem ersten Jahr als Vorsitzende zog Christine Albert ein positives Resümee. Trotz der Corona-Krise und der damit einhergehenden Beschränkungen in den vergangenen Monaten habe der Verein engagiert gearbeitet und weiter einiges erreicht.

Grafenhausen Schlüchtsee erlebt einen wahren Besucheransturm Das könnte Sie auch interessieren

In ihrem Rückblick beleuchtete Christine Albert die obligatorischen Termine – unter anderem die Einschulungen und der Tag der offenen Tür der Realschule, die Schulentlassfeier 2019 und die Vorstellung des Vereins bei den Elternabenden 2019/20. Bedauerlich gewesen seien ausgefallene Veranstaltungen wie jüngst das Schulmusical aufgrund der Corona-Krise. Man habe durch die Förderung von Projekten, Exkursionen, schulinternen Veranstaltungen und derart Greifbarem wie einer Tischtennisplatte trotzdem viel erreicht, denn der Zusammenhalt mache den Förderverein aus. Christine Albert lobte die Kreativität der Kollegien des Bildungszentrums, die viele Ideen einbringen, die durch Finanzierungszuschüsse des Vereins letztlich auch Familien entlaste.

Schülerwünsche im Blick

Aber auch Wünschen der Schüler komme der Verein nach, berichtete Michel-David Wöhr, stellvertretender Vorsitzender. Es wurde ein Wasserspenderautomat angeschafft. Dieser ersetze Getränkeautomaten, die aus dem Schulgebäude entfernt worden waren. Zwar habe die Lösung der Finanzierungsfrage etwa zwei Jahre in Anspruch genommen, letztlich habe jedoch ein Zuschuss eines auswärtigen Finanzinstituts von 4500 Euro hier den Ausschlag gegeben. Der Förderverein habe noch einen kleinen Betrag beigesteuert. Allerdings darf der Wasserspenderautomat wegen der Corona-Hygienevorschriften wohl erst zum neuen Schuljahr 2020/21 in Betrieb genommen werden. Das neue Gerät werde zur spürbaren Müllreduzierung am Bildungszentrum beitragen, zeigte sich Michel-David Wöhr sicher.

Kassiererin Dagmar Geng berichtete über einen verbesserten Kassenstand zum Ende des Vereinsjahrs. Gefördert worden seien schulische Veranstaltungen mit rund 8613 Euro.

Förderverein Vorsitzende: Christine Albert

Darüber hinaus habe es Ausgaben beispielsweise für Schulplaner und finanzielle Unterstützungen der Schülerbetreuung gegeben. Ines Hugel, die zusammen mit Norbert Kriegl die Kasse geprüft hatte, bestätigte in der Versammlung eine einwandfreie Kassenführung. Stadtrat Tilman Frank empfahl die Entlastung der Kassiererin und des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Durch die jeweils einstimmige Wahl wurden Kassiererin Dagmar Geng und stellvertretender Vorsitzender Michel-David Wöhr in den Ämtern bestätigt (siehe Infobox). Wahlleiter Tilman Frank freute sich, dass es im Förderverein keinerlei Probleme bei der Besetzung von Vorstandsämtern gebe. Dies ermögliche eine konstante Arbeit dieses fürs Bildungszentrum so wichtigen Vereins.

Bonndorf Wow: So sieht ein Gartenparadies in Bonndorf aus Das könnte Sie auch interessieren

Auch Realschulrektor Felix Lehr dankte dem Förderverein, der in vielen Bereichen Dinge finanziere, die ansonsten nicht umsetzbar wären. Es handele sich nicht nur um Materielles, sondern auch um die Stärkung sozialer Belange an der Schule. Bei den Mitgliederzahlen sei eine Steigerung wünschenswert, nahm Realschulrektor Felix Lehr Bezug auf den leichten Rückgang von 87 auf 85 Personen.