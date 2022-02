von Martha Weishaar

Auch nachdem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Faible für die Fastnacht öffentlich einräumte und närrische Lockerungen verkündete, bleiben die Pflumeschlucker Bonndorf bei ihren Planungen für die Fastnacht 2022. Die Pflumeschlucker verzichten wie ursprünglich vorgesehen auf Umzüge jeglicher Art. Dies trotz der Ansage aus Stuttgart, dies zuzulassen, wenn diese überschaubar sind und kontrolliert (3G-Regel) werden können.

„Für den Besuch der Veranstaltung am Schmutzige Dunschdig gilt nach wie vor die 2G-Regelung“, sagt Narrenvater Clemens Podeswa. „Ab 12 Uhr können Pflumeschlucker-Hästräger und Mitglieder der Narrenzunft mit ihrem Mitgliedsausweis auf das Festareal rund um das Bonndorfer Rathaus gelangen. Ab 13.30 Uhr haben weitere Gäste Zutritt, solange bis die Obergrenze von 600 Besuchern erreicht ist.“

Ein Besuch der Narren in den Kindergärten erfolgt nicht. Stattdessen erhalten alle Kinder kleine Päckchen mit Naschzeug und närrischen Malvorlagen. Wie das Auswerfen für Kinder am Fasnet-Zieschdig konkret vonstattengeht, wird noch bekannt gegeben. Der Narrenvater betont nochmals, dass es ausdrücklich begrüßt wird, wenn im Sinne einer „freien Fastnacht“ Narren an allen Tagen der Fasnet verkleidet umherziehen.