von Martha Weishaar

Das diesjährige Kinderferienprogramm der Stadt Bonndorf gestaltete sich infolge der Corona-Krise anders als in den Jahren zuvor. Zum einen wurden die Termine in drei Wochen zusammengefasst, zum anderen gab es Anmeldebegrenzungen. Organisatorin Anja Strittmatter zeigt sich zum Abschluss dennoch zufrieden und dankbar dafür, dass mehrere Vereine und Firmen sich bereit erklärt hatten, Ferienspaß für die Kinder anzubieten.

„Bei aller spürbaren Verunsicherung ist es gut gelaufen. Die Anmeldungen verliefen diszipliniert, alle haben sich an die geltenden Regeln gehalten und mit dem Wetter hatten wir auch Glück“, sagte Anja Strittmatter erleichtert. Der Mehraufwand aufgrund geltender Hygiene- und Abstandsregeln habe sich in Grenzen gehalten. Die Stadt habe zu den jeweiligen Aktivitäten Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe beigetragen und die Veranstalter ihrerseits darauf geachtet, dass Gebrauchsgegenstände nicht untereinander ausgetauscht wurden.

Anmeldung mit Einschränkung

79 Kinder nahmen insgesamt teil. Jedes Kind durfte sich in diesem Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes lediglich zu einem der ursprünglich 14 Programmpunkte anmelden. Diese waren – von zwei Aktionen abgesehen – auf jeweils zehn Teilnehmer begrenzt. „In den Vorjahren hatten sich knapp 150 Kinder zu durchschnittlich fünf Programmpunkten angemeldet. Bei derselben Zahl von Interessierten wäre es also aufgegangen, dass jedes Kind einmal zum Zug kommt“, erklärt Anja Strittmatter die Vorgehensweise der diesjährigen Planung. Nachdem sich herausstellte, dass zu einigen Programmen gar keine Anmeldungen erfolgen, wurden diese kurzfristig gestrichen.

Als Renner erwies sich einmal mehr das Angebot der Firma Vesenmayer „Rund um den Bus“. Aus mehr als 30 Anmeldungen wurden 20 ausgelost. Ingo Bauer legt bei allem Blick auf ausreichenden Spaßfaktor großen Wert darauf, Kinder für die Gefahren rund um den Bus zu sensibilisieren. Wie schnell man in einer Tür eingeklemmt werden oder sich im toten Winkel befinden kann, wie ein Bus von unten aussieht, welcher Aufwand mit der Reinigung eines Busses einhergeht – all das erfuhren die Teilnehmer in der Buswerkstatt. Jeder durfte sich hinters Lenkrad setzen oder auch den Dampfreiniger selbst in die Hand nehmen.

Spannender Tag

Dazwischen gab‘s eine Stärkung mit Brezel und Getränken. Am Ende zeigte ein Ratespiel auf, wer am besten aufgepasst hatte, denn da waren die Abmessungen eines Busses ebenso gefragt wie die Anzahl der Sitzplätze, der Nothammer oder das Fassungsvermögen des Tanks. Krönender Abschluss des spannenden Tages war der Besuch im Löffinger Tatzmania-Park mitsamt Einladung zu Pommes und Getränken.

Wutachranger Martin Schwenninger (links) begeistert mit Rittergeschichten und naturkundlichem Fachwissen. | Bild: Martha Weishaar

Die meisten anderen Aktivitäten fanden im Freien statt. Sechs Kinder unternahmen gemeinsam mit Alexandra Haberstroh und Christoph Sigwarth vom Skiclub eine Radtour zu den Dorfplätzen Holzschlag und Gündelwangen.

„Obwohl wir im Regen starteten, hatten wir am Ende richtig Glück mit dem Wetter“, freut sich Alexandra Haberstroh. Siggi Hirt zeigte drei interessierten Jungs alles rund um Bienenzucht und Honigherstellung auf. Martin Schwenninger begab sich gemeinsam mit Julia Intlekofer und acht Kindern auf die Spuren der Ritter in die Wutachschlucht. In spannenden Erzählungen hörten die kleinen Wanderfreunde dabei jede Menge Interessantes über Naturkunde und Geschichte. Sechs Kinder erfuhren auf dem Pferdehof Blattert von Katharina Blattert Wissenswertes über den fachgerechten Umgang mit Schwarzwälder Pferden.

Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück der Erde – das erlebten Kinder auf dem Schwarzwälder Gestüt der Familie Blattert in Dillendorf. | Bild: Martha Weishaar

Freilich durfte jeder auch reiten und am Ende genossen alle das besondere Erlebnis einer Kutschfahrt. Der Sportkegelverein konnte vier Kinder für den Kegelsport interessieren und sechs Naturfreunde begaben sich mit Nadine Ketterer auf Entdeckungstour in den Wald.

Anders verläuft in diesem Jahr auch die städtische Aktion „Zelte, Feuer, Abenteuer“. Vanessa Meier und ihr Team betreuten in der zweiten Augustwoche eine erste Gruppe von Kindern. In der letzten Ferienwoche wird sich eine zweite Gruppe in Öttiswald auf Abenteuer- und Entdeckungstour begeben, ehe dann die Sommerferien am 12. September zu Ende gehen.