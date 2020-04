von Kerstin Heller

Eugen Ketterer ist am vergangenen Freitag im Alter von 70 Jahren verstorben. Als Ältester von sechs Kindern des Landwirts Alfons Ketterer und dessen Frau Marianne wuchs er im Elternhaus an der Donaueschinger Straße auf. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er ab 1966 bei der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bildete sich später zum Sparkassen-Betriebswirt fort. Dem Geldinstitut hielt er die Treue, bis er 2011 in den Ruhestand trat.

Außergewöhnliches Engagement

Das kommunalpolitische Leben in seiner Heimatstadt prägte Eugen Ketterer drei Jahrzehnte lang maßgeblich mit. Von 1979 bis 2009 vertrat Eugen Ketterer als Stadtrat der FDP-Fraktion die Bürgerinteressen. Für sein außergewöhnlich lange währendes Engagement in der Kommunalpolitik wurde er bei seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat mit der Goldenen Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg ausgezeichnet. Von 1989 bis 2009 war Eugen Ketterer außerdem Mitglied des Kreistags. Dort wirkte er im Bau- und Umweltausschuss sowie dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Fremdenverkehr mit und war außerdem Mitglied der Verbandsversammlung der Jugendmusikschule.

Jahrzehnte im Kreistag

Für sein 20-jähriges Mitwirken im Kreistag erhielt er beim Ausscheiden die Bronzemedaille des Landkreistages sowie die Silbermedaille des Landkreises. Von der Freidemokratischen Partei wurde er im Juni 2016 für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Etliche Jahre hatte er zudem als Vorsitzender des Ortsvereins für die Partei Verantwortung übernommen.

Fußballer aus Leidenschaft

Als begeisterter und aktiver Fußballer war Eugen Ketterer von früher Jugend an Mitglied im Turn- und Sportverein. Ab 1972 wirkte er dort im Vorstand mit. Von 1981 bis 1987 leitete er den Verein als erster Vorsitzender. Der Bau des jetzigen Clubhauses sowie des Rasenplatzes waren herausragende Projekte unter seiner Vereinsführung. Der TuS zeichnete den Verstorbenen für seine Verdienste mit der Silbernen und Goldenen Ehrennadel aus. Hobbys pflegte der Verstorbene als passionierter Skatspieler und Freizeitkegler. Eugen Ketterer hinterlässt zwei erwachsene Söhne.