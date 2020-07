War es nicht gestern, als wir gemütlich im Gasthaus „Kranz“ saßen, ein Schnitzel aßen und danach vor das Rathaus gingen, um gemeinsam das „Kribbeln“ beim Narrensprung der Pflumeschlucker zu erleben? An diesem Schmutzige Dunnschdig war sie noch zuversichtlich, dass sie ihr schweres Leiden überstehen würde. Und wir schmiedeten Pläne für unser nächstes Treffen. Es sollte nicht mehr dazu kommen. Am vergangenen Samstag starb Daniele Schüle, am 27. Juli hätte sie ihren 71. Geburtstag gefeiert.

Wertvolle Stütze

In meiner Zeit als Redakteur in Bonndorf war sie mir eine wertvolle Stütze. Gerne denke ich an die gemeinsamen „Einsätze“ bei der Pflumeschlucker-Fasnet zurück. Ohne ihre Hilfe wäre ich glatt aufgeschmissen gewesen. Sie kannte einfach alle Vereinsmenschen in Bonndorf, speziell die Pflumeschlucker und deren Narrenrat. Viele Menschen in Bonndorf kennen sie als Frau von der Zeitung seit Kindesbeinen. Vielleicht schenkte sich so mancher Vorsitzende den „Umweg“ über die Redaktion und rief gleich Daniele an, wenn es um einen Termin ging. Von vielen wurde ihr Wissen um die Zusammenhänge in der Stadt und den Vereinen geschätzt – auch von mir.

Die langjährige SÜDKURIER- und Albbote-Mitarbeiterin Daniele Schüle ist im Alter von 70 Jahren gestorben. | Bild: Edinger, Gerald

Daniele Schüle, selbst ausgebildete Verwaltungsfachfrau, war über vier Jahrzehnte als freie Mitarbeiterin für den SÜDKURIER unterwegs. Sie erlebte die Entwicklung von der manuellen Schreibmaschine bis zum Einsatz der modernen Medien und sie zeigte dabei große Flexibilität. „Am 1. Januar 1977 übernahm Alois Hauser die Redaktion Bonndorf. Irgendwann hat er mich überredet, einen Termin wahrzunehmen. Schnell habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit großen Spaß macht“, erzählte sie mir, als ich sie anlässlich des 40. Geburtstags der SÜDKURIER-Redaktion in Bonndorf interviewte.

„ts“ prägte die Berichterstattung

Sie prägte mit ihrer Berichterstattung unter dem Kürzel (ts) die Zeitungsausgabe maßgeblich mit. In den vielen Jahren schrieb sie über zahlreiche Schlossfeste, den Filmdreh zur „Schwarzwaldklinik“ im Schloss mit Schauspieler Klaus-Jürgen Wussow, Ausstellungseröffnungen bedeutender Künstler, Jubiläen von Vereinen und nicht zu vergessen: die Bonndorfer Fasnet.

Öfter saßen wir in der Redaktion zusammen und besprachen bei einer Tasse Kaffee nicht nur geschäftliche Dinge, das konnte schon mal ein, zwei Stunden dauern. Dabei hat sie für mich die Tür zu ihrer Seele einen Spalt weit geöffnet. Auch deshalb war unsere Zusammenarbeit von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt. Und wenn ich ihr hin und wieder erzählte, dass sich jemand beschwerte, sei es über die Zustellung der Zeitung oder einen Artikel, hat sie nur in ihrer trockenen Art gemeint: „Do isch e klini Welt verguckt!“

Letzte Begegnung am Narrensprung

Vor sechs Jahren erzählte sie mir bei einer Tasse Kaffee, dass sie gesundheitlich angeschlagen sei, doch sie blieb zuversichtlich, überstand die Krise. Seit ich vor zwei Jahren in Ruhestand ging, wurden die Treffen mit Daniele seltener, aber wir telefonierten immer wieder lange miteinander. Unsere letzte Begegnung war dann am 20. Februar, beim Narrensprung. Als ich sie vor ihrer Haustür verabschiedete, versprachen wir uns, dass wir uns bald wieder treffen wollen. Dann kam Corona, die Zeiten änderten sich und jetzt können wir nicht mehr zusammen Kaffee trinken. Am Samstag, 4. Juli, starb sie mit Angehörigen an ihrer Seite nachmittags in ihrem Haus in Bonndorf, am Donnerstag wurde sie auf dem Friedhof in Bonndorf beigesetzt.