Die Trachtenkapelle Gündelwangen erlebte 2020 – wie alle anderen Musikkapellen auch – einen herben Einschnitt, nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell. Dies wurde in der Hauptversammlung deutlich. Große Anerkennung zollen die Musikerinnen und Musiker ihrem Dirigenten Andreas Dörnte, der in der Corona-Zeit auf sein Honorar verzichtet. Viermal traf man sich in der Pandemiezeit im Hof eines Musikkameraden zu Freiluftproben. Der Zufall wollte es, dass der Wind günstig stand und die Blasmusiktöne weit über das Dorf schallten, was die Menschen freute, hatte man solche Töne in den letzten Monaten doch stark vermisst.

Hygienekonzept: Der Vorsitzende Mario Isele freute sich, dass es nun doch noch möglich ist, das Jahr 2019 im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung abzuschließen. Er ließ darüber abstimmen, ob wieder mit den Proben begonnen werden soll. Die Mehrheit der Musiker war dafür. Jeder müsse aber letztendlich für sich selber entscheiden, ob er zur Probe kommt oder nicht. Isele wird nun ein Hygienekonzept erstellen. Unterstützung wurde ihm in der Sitzung zugesagt.

Dirigentenbericht: Dirigent Andreas Dörnte lobte die Musikerinnen und Musiker für 50 Proben und 29 Auftritte im vergangenen Jahr, was von allen viel Einsatz und große Disziplin erforderte. Beim Jahreskonzert habe man gezeigt, was man leisten kann. „Bonndorf kann stolz sein, dass die Trachtenkapelle die Stadt so gut vertritt bei den verschiedensten Anlässen“, meinte der Dirigent Andreas Dörnte voller Anerkennung und bedankte sich bei der Stadt für die finanzielle Unterstützung. Lief im vergangenem Jahr alles auf Vollgas, wurde es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf Null heruntergefahren. Jetzt sei es wichtig, auch zu Hause zu proben, um Ansatz und Luftvolumen zu fördern. „Scheut euch nicht davor, eure Nachbarn freuen sich über jeden Ton in dieser Zeit.“ Ein Dank ging an seinen Vizedirigenten Ernst Waldvogel, eines der Zugpferde der Gündelwanger Trachtenkapelle, der dieses Amt seit rund 25 Jahren ausübt.

