von Martha Weishaar/ Stefan Limberger-Andris

Einen toten Rottweiler-Hund fand beim Waldspaziergang die Bonndorfer Hundetrainerin Heidi Ludwig. Eigentlich war es ihr Mischling „Cipri“, der die Hundeleiche nur wenige Meter neben einem schmalen, schlecht begehbaren Pfad zwischen der ehemaligen Saatschulhütte und dem Brosiweg entdeckte.

Nachdem sich die Frau vom ersten Schreck erholt hatte, informierte sie die Polizeidienststelle, wo man ihr mitteilte, man wisse nicht, ob man zuständig sei. Ihr wurde ein Rückruf zugesichert. Zehn Minuten später meldete sich Stadtförster Steffen Wolf bei Heidi Ludwig. Gemeinsam suchten die beiden den Fundort auf. „Der Hund lag da, als ob er schlafen würde. Er konnte noch nicht lange an der Stelle gelegen haben, denn trotz der starken Regenfälle vom Wochenende war das Tier vollkommen trocken“, beschreibt Heidi Ludwig den Fund. „Außer einer Stelle am Genick, an der kein Fell mehr war und ein wenig Blut, das dem Hund aus dem Mund gelaufen war, konnte man keinerlei Auffälligkeiten feststellen.“

Hund hatte keinen Chip implantiert

Allerdings fanden sich auch weder Halsband noch Tätowierung an dem Tier. Die Hundetrainerin weiß aber, dass die meisten Hunde einen Chip implantiert haben, mittels dem sie bestenfalls ihrem Halter zugeordnet werden können. Also kontaktierte der Stadtförster Tierärztin Susanne Schreiber, um über ein Chip-Lesegerät Aufschluss über den Hundehalter zu erhalten. „Man musste doch irgendwie versuchen, in Erfahrung zu bringen, ob der Hund durch einen Unfall verstorben ist und wie er an den Fundort gelangte“, sagt Steffen Wolf. Obschon derlei Recherche nicht in die originäre Zuständigkeit des Stadtförsters fällt. Doch es fand sich auch kein Chip an dem Tier.

Bonndorf Gefahr der Afrikanischen Schweinepest noch nicht gebannt Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam mit der Tierärztin barg Steffen Wolf den 50 Kilogramm schweren Kadaver und brachte ihn mit Susanne Schreiber in deren Tierarztpraxis. Beiden war klar, dass man diesen nicht einfach im Wald liegen lassen konnte. Zwischenzeitlich hatte die Stadtverwaltung Kontakt mit dem Veterinäramt im Waldshuter Landratsamt aufgenommen.

Susanne Schreiber konnte nach erster Inaugenscheinnahme keine anderweitigen Verletzungen an dem Tier feststellen. „Der Rüde dürfte im mittleren Alter gewesen sein und machte insgesamt einen gepflegten Eindruck“, beschreibt sie auf Nachfrage. Heidi Ludwig postete Aufnahmen des Rottweilers in sozialen Netzwerken, um so vielleicht den Halter ausfindig machen zu können. Und natürlich möchte sie auch wissen, wie der Hund zu Tode kam und an den Fundort gelangte. „Wenn das kein Wildunfall war, sondern der Hund durch Gewalt ums Leben kam und einfach im Wald entsorgt wurde, darf man das nicht unter den Teppich kehren.“

Bonndorf Der Lebensraum der Bienen hat sich verändert, auch in Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Auch der Polizei liege bislang kein Hinweis auf einen entlaufenen Hund in der Region vor, so Jörg Kiefer, Pressesprecher der Polizei Waldshut-Tiengen, auf Anfrage. Es sei unklar, woher das Tier stamme und wem es gehörte. Der Hund kann nach ersten Ermittlungen noch nicht allzu lange am Fundort gelegen haben, denn es habe noch keine erkennbare Skelettierung des Körpers eingesetzt, erläuterte Jörg Kiefer. Zudem sei kein Tierfraß erkennbar gewesen. Vermutlich lag das Tier maximal einige wenige Tage an dem Fundort.

Untersuchung soll mögliche Straftat ausschließen

Sollte die weitere tierärztliche Untersuchung ergeben, dass der Hund gewaltsam zu Tode gekommen ist, handele es sich um eine Straftat. Sei der Hund am Wald abgelegt worden, nachdem er gestorben war, werde die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz ermitteln. Hinweise zu dem toten Tier nimmt der Polizeiposten Bonndorf, Telefon 07703/932 50, entgegen.