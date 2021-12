von Wolfgang Scheu

Die Kleintierschauen mit Bewertung, die in Bonndorf jährlich zahlreiche Besucher in die Stadthalle gelockt haben und eine wichtige Zusammenkunft der Züchter darstellten, ist in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das heißt aber nicht, dass die Kleintierzüchter in der Region rund um Bonndorf untätig waren. Jüngst fand auch ein Treffen in kleinem Rahmen statt, bei dem es insbesondere um das Geflügel ging.

Wertvolle Informationen

Die Mitglieder der Kleintierzuchtvereine freuten sich, als sich der erfahrene Preisrichter Claus Benzinger aus Radolfzell vor einigen Tagen zu einer „Tischbewertung Geflügel“ bei Anton Metzler in Grafenhausen einfand – im Freien, mit ausreichend Abstand. Preise und Urkunden gab es dabei nicht, dafür aber viele Informationen und wertvolle Tipps zum Tierwohl. Krankheiten, gesetzliche Vorschriften zur Impfpflicht, Fütterungsempfehlungen und Detailfragen, etwa: „Wie muss der Kamm aussehen und das Gefieder?“, wurden angesprochen. Jeder der sieben Züchter aus dem Raum Bonndorf und Grafenhausen hatte Hühner mitgebracht und bekamen hilfreiche Empfehlungen zur Weiterzucht.

Die Artenvielfalt Die Hühnerzüchter aus Bonndorf und Umgebung legen offensichtlich großen Wert auf die Artenvielfalt. Sie halten Amrock-Hühner, Bielefelder, Suhmtaler Weiss oder Sundheimer (der einzige Hühnerschlag, der in Baden erzüchtet wurde). In Bonndorf gibt es auch Vorwerkhühner, „Designer- Hühner“, die seit 1912 von Hamburg kommend den Weg in den Süden fanden. Eine besondere Sorte sind die Araucana-Hühner, ein Liebhabergeflügel mit Abstammung aus Südamerika. Sie wurden erst in den 1960er Jahren populär und sind die einzigen wirklichen „Grünleger“, genauer gesagt haben die Eier naturgemäß die Farbe Türkis, also einen Farbton zwischen Grün und Blau.

Winterzeit – Schnupfenzeit. Nicht nur bei den Menschen laufen die Nasen bei den aktuellen Temperaturen. Die Tierwelt ist vor einem Schnupfen auch nicht gefeit. Selbst Hühner können niesen– sie fühlen sich am wohlsten bei einer Außentemperatur zwischen 17 und 28 Grad, ertragen jedoch leichte Kälte besser als die Wärme. Kommen dann noch Symptome wie Kopfschütteln, Atembeschwerden und ein geschwollener Nasen- und Augenbereich hinzu, dann weiß der erfahrene Hühnerzüchter: Es ist höchste Zeit, um zu bewährten Hausmitteln zu greifen oder sogar den Tierarzt zu konsultieren.

Selbstversorger

Jungzüchter gibt es seit der Corona-Pandemie wesentlich mehr. In der Zeit der Einschränkungen haben etliche Tierfreunde die Vorteile der eigenen Haltung und der eigenen Eier erkannt. Sie kennen ihre Tiere jedoch noch nicht so gut und sind dankbar, auf die Hilfe von erfahrenen Kollegen zurückgreifen zu können. Gut aufgehoben sind sie auf jeden Fall als Mitglieder bei den örtlichen Kleintierzuchtvereinen wie jenem in Bonndorf.

Ein Exemplar eines Sundheimer Huhns aus Bonndorf. Für Selbstversorger ist diese alte Badische Rasse eine gute Wahl. | Bild: Wolfgang Scheu

Alle anwesenden Züchter gingen zufrieden nach Hause und werden ihr neues Wissen bestimmt gerne mit den Vereinskollegen teilen. Neue Hühnerfreunde sind eingeladen, dem Bonndorfer Kleintierzuchtverein beizutreten. Den langjährigen Vorsitzenden kann man unter der Telefonnummer 07703/526 erreichen.