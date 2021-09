von Juliane Kühnemund

Kinder lieben Tiere. Das zeigte sich erneut beim Kinderferienprogramm der Stadt Bonndorf, das mit 14 Programmpunkten für Spiel und Spaß in den Sommerferien gesorgt hat. Ob Pferde oder Hunde – die tierischen Veranstaltungen waren immer ausgebucht, berichtet Anja Strittmatter von der Stadtverwaltung (Boni), bei der die Fäden für das Ferienprogramm zusammengelaufen waren.

Pandemiebedingt fand das Ferienprogramm in einer etwas abgespeckten Version statt. Die Kinder durften nur einen Programmpunkt besuchen, zugelassen waren maximal zehn Kinder pro Gruppe. Dies mag der Grund dafür gewesen sein, dass einige Veranstaltungen wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden mussten. Ist nur ein Termin erlaubt, sucht man sich eben nur seinen Favoriten aus.

Futterhäuschen

Gut besucht war in der letzten Ferienwoche das Angebot „Futterhäuschen aus alten Blechdosen für Vögel basteln“. Neun Kinder hatten sich bei Lore Pfendler in der Kirchstraße getroffen, die den Programmpunkt für den Schwarzwaldverein gestaltet hatte. Nach einer Vorstellungsrunde ging es auch gleich los. Lore Pfendler hatte die benötigten Bretter bereits vorbereitet und so konnte sich jedes Kind gleich daran machen, Bretter und Blechdosen mit Farbe anzumalen. Zum Schluss wurden die Blechdosen am Brett angebracht. Jedes Kind durfte zum Schluss sein Futterhäuschen mit nach Hause nehmen. Als helfende Hand stand Julia Intlekofer den Kindern zur Seite.

Futterhäuschen für Vögel entstanden beim Ferienprogramm. | Bild: Boni

Mit Pferden auf Tuchfühlung zu gehen, das versprach der Besuch auf dem Pferdehof Blattert in Dillendorf. Die zehn Kinder, neun Mädchen und ein Junge, die teilnahmen, wurden nicht enttäuscht. Wer wollte, durfte sogar einen Ritt auf dem Rücken der Pferde genießen. Nach einer Vorstellungsrunde führte Katharina Blattert die Kinder in die Ställe, wo sie die Pferde kennenlernen konnten. Und dann ging es auch schon weiter zur Pferdepflege. Begeistert waren die Kinder von dem Fohlen, das erst dieses Jahr das Licht der Welt erblickt hat und sich bereits geduldig von den Kindern putzen und streicheln ließ. Auf dem Reitplatz bekamen die Kinder wichtige Tipps im Umgang mit den Pferden. Der Höhepunkt für alle war allerdings das Reiten selbst. Die Schwarzwälder Pferde trugen die Ferienkinder geduldig Runde um Runde über den Platz.

Die Bilanz

Anja Strittmatter zog abschließend eine positive Bilanz zum Kinderferienprogramm: Von den 14 geplanten Programmpunkten haben acht stattgefunden. Sechs Programmpunkte wurden abgesagt, weil sich zu wenige Kinder angemeldet hatten. Dennoch kamen 61 Kinder in den Genuss, Neues und Spannendes in den Sommerferien zu erleben. 58 Mädchen und Jungen kamen aus Bonndorf und den Ortsteilen, drei Kinder kamen aus umliegenden Gemeinden.

Die Höhepunkte

„Die Hauptattraktionen in diesem Sommer waren der Pferdehof, die Hundefreunde und auch das Basteln von Futterhäuschen für Vögel“, informierte Anja Strittmatter, die auch aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre weiß, dass Tiere eine magische Anziehungskraft auf die Kinder ausüben. „Auch das Wetter spielte mit, es war kühl, aber trocken, so musste kein Programmpunkt wegen des Wetters abgesagt werden“, so Strittmatter abschließend. Sie freute sich auch, dass keine Probleme wegen Corona-Infektionen aufgetreten waren.