von Erhard Morath

Brunnen prägen das Bonndorfer Stadtbild. Die Geschichten hinter den Brunnen sind aber teilweise in Vergessenheit geraten. Wir spüren in einer Serie diesen Geschichten nach und stellen Brunnen vor.

Wenig bekannt ist der Schwimmbadbrunnen, obwohl er an einem prominenten Ort steht. Im früheren Bonndorfer Freibad, erbaut 1933, existierte direkt am Beckenrand ein Brunnen, in dem sich die Badegäste abkühlen oder ihre Füße reinigen konnten. Den Brunnenstock ziert heute die steinerne Skulptur einer Entenfamilie. Mit der Badsanierung und -erweiterung 1990 wurde der Brunnen umgesiedelt, weiß Bademeister Jürgen Blattert. Seither steht er in der Nähe des Kinderplanschbeckens. Den Grund des gemauerten Trogs ziert das Mosaik eines Feuersalamanders. Das hineinströmende Wasser stammt aus dem Netz der städtischen Wasserversorgung.