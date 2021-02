von Stefan Limberger-Andris

Der Bürgermeisterwahlkampf Bonndorf gewinnt weiter an Fahrt. Mit Thomas Reich (44) bewirbt sich nach Hans Grabow, Alexandra Ruf und Jochen Schäuble ein vierter Kandidat auf die Spitzenposition im Rathaus. Die Kandidatur wurde auf Anfrage von Hauptamtsleiter Harald Heini bestätigt.

Kandidatur für die FDP bei der Kommunalwahl

Thomas Reich lebt seit den 1990er Jahren in der Region Bonndorf. Er erlernte 1994 bis 1997 den Beruf Brauer und Mälzer in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus und betreibt zudem seit 2018 zusammen mit seiner Frau ein Freies Planungsbüro in Bonndorf. Dort führt das Ehepaar das betriebswirtschaftliche Wissen von Thomas Reich und die Ausbildung seiner Frau im Bereich Architektur und Statik zusammen. Thomas Reich wurde in Essen geboren, wuchs in Brigachtal auf und lebt mit seiner Familie seit 2009 in Bonndorf. Kommunalpolitisch interessiert zeigte sich Thomas Reich bei der Kandidatur für die FDP 2019 bei der Kommunalwahl in Bonndorf, er schaffte allerdings nicht den Sprung in den Gemeinderat.

Prozedere der Bürgermeisterwahl

Der Gemeindewahlausschuss kommt am Montag, 29. März, um 18 Uhr zusammen, um die Wählbarkeit der Bewerber festzustellen. Erster Wahltermin ist am Sonntag, 25. April. Sollte keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, wird ein zweiter Wahlgang am Sonntag, 9. Mai, nötig, bei dem die einfache Stimmenmehrheit zählt. Vorgesehen ist bisher eine öffentliche Kandidatenvorstellung am Mittwoch, 14. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bonndorf.

Möglicherweise kann die Veranstaltung aber auch nur Online abgehalten werden, je nach der geltenden Corona-Verordnung. Dem Gemeindewahlausschuss gehören an: Vorsitzender Michael Scharf, Stellvertreter Ingo Bauer, Beisitzer Tilman Frank und Gernot Geng, stellvertretende Beisitzer Harald Hien und Monika Spitz-Valkoun. Zum Schriftführer wurde Harald Heini (Stellvertreter Florian Rogg) bestellt.

Das sind die weiteren Bewerber

