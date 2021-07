von Heidi Rombach

Mit einem neuen Vorsitzenden-Team geht der seit 1967 bestehende Tennisclub in eine neue Ära. Coronabedingt fand in der vergangenen Saison kein Spielbetrieb statt. Vorsitzender Urs Gronenberg und Sportwart Marco Koliska sprachen aber dennoch von einer guten Stimmung im Verein: „190 Mitglieder zu haben zeigt – wir sind ein gesunder Verein.“

Wahlen

Arno Waldkircher (bisher Kassenprüfer) wurde in der Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt, er löst damit Urs Gronenberg ab. Der neue Vereinschef versicherte: „Wir werden den Verein weiter gut führen und voranbringen.“ Für Franz Baumgärtner als Vize rückte Marion Temesberger nach. An ihrer Stelle als bisherige Jugendwartin wurde Elena Kehl gewählt. Auch im Bereich der Beisitzer gibt es zusätzlich neue Gesichter mit Mathias Oelschlägel, Samanta Brugger und Nils Boll.

Rückblick und Ausschau

Sportwart Marco Koliska kündigte an, dass nach den Sommerferien im September die Doppel-Vereins-Meisterschaften stattfinden werden. Jugendwartin Marion Temesberger berichte, dass es trotz Corona ein Wintertraining mit 37 Kindern in Schluchsee gab. Zum Sommertraining, das verspätet im Juli bis Oktober stattfinden soll, haben sich bereits 43 Kinder angemeldet.

Temesberger machte darauf aufmerksam, das der Club herausragende junge Talente in seinen Reihen hat. Sieben Kinder besuchten derzeit das Schnuppertraining. Kassiererin Andrea Volk berichtete von einem leichten Plus in der Kasse. Mitgliedsbeiträge seien eingezogen worden abgezogen, um laufende Kosten und Beiträge finanzieren zu können.

Ehrung Vereinsmeister 2020

Damen Doppel: 1. Platz: Roxana Kramer und Nina Thiele. Mixed Doppel: 1. Platz: Mathias Oelschläger und Carla Ortlieb. Herren Doppel: 1. Platz: Mathias Oelschläger und Thorsten Kleindienst.