von sk

Gemeinsam mit den grünen Stadträten Monika Spitz-Valkoun und Werner Intlekofer besuchte die Landtagsabgeordnete Daniela Evers das Organisationsteam der Ausgabestelle Bonndorf des Tafelladens Waldshut (Mechthilde Frey-Albert, Eva Dietsche, Madeleine Probst) zur Information über die aktuelle Situation.

Der Laden an der Schlossstraße 1 besteht bereits seit 14 Jahren. Verkauf und Fahrdienste werden von jeweils etwa 20 ehrenamtlichen Helfern getragen. Inzwischen nehmen sich einige langjährige Mitarbeiter allerdings altersbedingt mehr zurück. Viele gehörten in der Coronazeit zur Risikogruppe, so dass der Bonndorfer Tafelladen längere Zeit geschlossen bleiben musste.

Inzwischen ist durch den Ukrainekrieg sowie die steigenden Lebensmittel- und Energiekosten die Anzahl der Einkaufenden deutlich gestiegen. Die Anzahl der Familien mit Bedarf nimmt zu. Die Regale für bestimmte Produkte sind des Öfteren leer gefegt, teilten die Verantwortlichen mit. Der Einzugsbereich der Tafel erstreckt sich über Bonndorf, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Stühlingen und Wutach.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, „die Tafeln“ zu unterstützen: durch ehrenamtliche Hilfe in Fahrdienst oder Verkauf, durch Lebensmittel- und Geldspenden, Werbung und auch durch Sponsoring (Firmen). In letzter Zeit sei es schwierig gewesen, Ehrenamtliche für den Verkauf zu finden. Wer mithelfen möchte, kann sich an die Kontaktpersonen im Rathaus, Mechthilde Frey-Albert und Madeleine Probst, wenden, die auch gerne für mehr Informationen zur Verfügung stehen.