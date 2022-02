von Stefan Limberger-Andris

Geringe direkte Auswirkungen hatte das Sturmtief Ylenia auf Bonndorf. Mehr als jeder zehnte Schüler des Bildungszentrums Bonndorf (BZB) war allerdings wegen des angekündigten Sturmtiefs zu Hause geblieben. Der Deutsche Wetterdienst schließt in einem Warnlagebericht in diesen Tagen weitere schwere Sturmböen, teils orkanartig, unter anderem auch im Süden Deutschlands nicht aus.

An die 80 Schüler, zirka elf Prozent aller Schüler des BZB, blieben wegen des Sturmtiefs Ylenia zu Hause. Dies bestätigte Felix Lehr, Leiter des Schulverbunds, auf Anfrage. Teils fehlten an die zehn Kinder je Klasse. Die zu Hause gebliebenen Kinder seien vom Unterricht abgemeldet worden. Die Entscheidung, ein Kind bei einem solchen Ereignis abzumelden, liege grundsätzlich in der Eigenverantwortung der Eltern, erläuterte Felix Lehr. Rückmeldungen an die Schule funktionierten problemlos. Bereits beim Sturmtief „Sabine“ im Februar 2020 habe man dies an einem Tag ermöglicht. Die Landkreisverwaltung Waldshut hatte den Schulbesuch wegen des Orkantiefs in die freie Entscheidung der Eltern gestellt, wenn der Schulweg nicht zumutbar sei.

Baum stürzt auf Fahrbahn

Nur wenig zu tun hatte die Feuerwehr Bonndorf. Pressewart Olaf Thor bestätigte auf Anfrage ein ausgerücktes Fahrzeug. Gegen 2.30 Uhr sei ein kleiner Baum von der Fahrbahn beseitigt worden, der auf die K 6592 Richtung Glashütte gefallen war.

Im Stadtwald gab es nach einer ersten Einschätzung von Stadtförster Steffen Wolf Einzelwürfe übers Revier verteilt. Es sei schwierig, sich bereits jetzt ein komplettes Bild zu machen, sagte Wolf. Zudem müssen die nächsten Tage abgewartet werden, es seien weitere Sturmtiefs möglich. Er schätzt die Lage im Wald aufgrund der wassergesättigten Böden in einigen Bereichen als durchaus problematisch ein. Bis Mitte Februar, also noch vor dem jetzigen Ereignis, habe sich die Zufällige Nutzung (Sturm-, Käfer-, Schneebruchholz) bei rund 500 Festmeter bewegt, eine überschaubare Menge.