von Stefan Limberger-Andris

Es soll kein Stückwerk geben, Marlon Jost strebt eine Entwicklungsplanung aus einem Guss an. Die Konzeptabstimmung zur Zukunft des Studerareals gestalte sich wegen der diversen Entwicklungsmöglichkeiten schwierig, so der Bonndorfer Bürgermeister auf Anfrage.

Marlon Jost erachtet die Entwicklung des 2,1 Hektar großen Studerareals als eines der bedeutendsten kommunalen Bonndorfer Themen. Er beschäftige sich seit Monaten mit dem Thema. Mittlerweile zwei Einzelhandelsmärkte zeigen Interesse an einer Ansiedlung respektive Erweiterung auf dem Gelände. Vor Monaten wurde darüber hinaus ein potentieller Neubau des Altenpflege- und Seniorenheims im Bereich des Areals diskutiert.

Mittlerweile sei klar, dass einer der zunächst drei Discounter, die sich hatten ansiedeln wollen, nun doch am derzeitigen Standort im Osten der Stadt erweitern wolle. Vor zwei Monaten habe man mit den übergeordneten Behörden eine Lösung gefunden, dass dies möglich ist.

Bonndorf Stadt Bonndorf will Energiepaket schnüren Das könnte Sie auch interessieren

Marlon Jost erachtet einen möglichen Neubau des Altenpflege- und Seniorenheims auf dem Studerareal als eine ideale Lösung, wolle man den bisherigen Standort aufgeben. Es stelle sich allerdings die Frage, ob der Spitalfond Bonndorf (St. Laurentius, Alten- und Pflegeheim) als Mieter oder als Eigentümer eines Neubaus auftreten soll.

Davon hängen weitergehende Möglichkeiten ab, beispielsweise, ob im Erdgeschoss einer der beiden Einzelhandelsmärkte untergebracht werden könnte. Bei einer Neuordnung des Geländes müsse man zudem das derzeitige Feuerwehrgerätehaus, aber auch die vom Bauhof genutzten Hallen im Blick behalten. Dies alles, sowie die Wünsche der Einzelhandelsmärkte unter einen Hut zu bringen, sei ausgesprochen Komplex.

Rückblick Über die Zukunft des Studerareals wurde schon 2011 diskutiert. Die Idee, ein Einkaufszentrum zwischen Waldallee und Waldstraße zu etablieren, besteht seit 2014/15. Das Interesse eines Investors entfachte 2020 die Diskussion über die Zukunft des Areals neu. Der Gemeinderat fasste im Januar 2020 mehrheitlich einen Aufstellungsbeschluss für die Überplanung des Studergeländes – bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Ein Planentwurf wurde im November 2020 vom Gremium gebilligt.

Die Stadtverwaltung müsse zudem die finanziellen Folgekosten im Blick behalten, denn ins Gespräch gebracht worden war bereits in einem frühen Stadium der Ideenfindung ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Gewerbegebiet Im Breitenfeld.

Eine Planung zur potentiellen Nutzung des Studerareals mit zwei Märkten und einem Neubau des Altenpflege- und Seniorenheims sei wieder in Frage gestellt worden, eine weitere Planung soll der Verwaltung vorgelegt werden, bestätigte Marlon Jost. Derzeit gebe es Gespräche mit dem Investor, aber auch mit dem Projektentwickler, der engen Kontakt zu den noch interessierten Einzelhandelsmärkten habe. Man wolle vorankommen in der Sache. Das Thema Altenpflege- und Seniorenheim anschneiden möchte Marlon Jost im Stiftungsrat (Gesamtstadt Bonndorf sowie Wutach) des Spitalfonds Bonndorf so bald wie möglich. Es werde sicherlich eine Antwort auf die Frage, ob ein Neubau durch den Investor oder den Stiftungsrat finanziert werden sollte, gefunden.

Im Februar wurden bei einer Projektvorstellung die Baukosten für einen Neubau für bis zu 90 Pflegeplätze (auf einem 4000 bis 4500 Quadratmeter großen Grundstück) auf 16 bis 16,5 Millionen Euro geschätzt, möglicherweise gar 19 bis 20 Millionen Euro. Um der Landesheimbauverordnung (18. April 2011) gerecht zu werden, müssen auch in St. Laurentius Bewohner in Einzelzimmern untergebracht werden können.

Grundsätzlich sind allerdings auch Wohneinheiten von zwei Personen möglich. Diese Verordnung sieht im Grundsatz eine bereits verstrichene Dekadenfrist zur Umsetzung bis 31. August 2019 vor, St. Laurentius hat eine Übergangsfrist bis 2031 erhalten.