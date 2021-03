von Stefan Limberger-Andris

Verstärkung erfährt die Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Bonndorf (BZB). Vanessa Hellstern ist am BZB die erste Studentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Villingen-Schwenningen, die in Bonndorf ein Praxissemester absolviert. Sie unterstützt die beiden Schulsozialarbeiterinnen Marina Nägele und Julia Betz.

Zur Person Vanessa Hellstern ist 20 Jahre alt und wohnt in Lenzkirch-Kappel. Vanessa Hellstern absolviert ein Duales Studium Soziale Arbeit Bildung und Beruf. Ihr Ziel ist es derzeit, dieses Studium gut abzuschließen.

Die Zeit, die sie in der Schulsozialarbeit am Bildungszentrum verbringt, sei ein Teil ihres Dualen Studiums im Bereich Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Bildung und Beruf, erzählt Vanessa Hellstern im Gespräch. Sie habe bereits ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Grundschule am BZB gemacht. Im Anschluss an das FSJ absolvierte Vanessa Hellstern an der Schule ein zweiwöchiges Praktikum der Schulsozialarbeit. Dort habe sie auch von der Stelle für das Duale Studium erfahren. Der Entschluss, sich zu bewerben, war schnell gefasst. Da ihr bereits die Zeit im Praktikum sehr gefallen habe, sei sie froh darüber, eine Zusage für die ausgeschriebene Stelle bekommen zu haben.

Begonnen hat Vanessa Hellstern ihr dreijähriges Studium im Oktober 2020, seit 11. Januar befindet sie sich im ersten Praxissemester in der Schulsozialarbeit am BZB. Das Duale Studium ist aufgeteilt in Theorie- und Praxissemester. Das Theoriesemester findet immer an der Dualen Hochschule statt. Dort werden Inhalte der Sozialen Arbeit wie etwa Handlungsmethoden, Gesetze und Gesellschaftstheorie in unterschiedlichen Vorlesungen gelehrt.

Praktische Erfahrungen in der Sozialen Arbeit

Das Praxissemester findet in einer Einrichtung statt, im Fall von Vanessa Hellstern das BZB. Dort lerne sie das Praxisfeld näher kennen und sammele vor allem praktische Erfahrungen im Bereich der Sozialen Arbeit. Zudem werden Studieninhalte aus der Theorie mit dem praktischen Handeln verknüpft und vertieft. Das Studium finde in dreimonatlichen Blöcken statt, erläutert Vanessa Hellstern. Dies bedeute, dass sie drei Monate an der Dualen Hochschule ist und danach drei Monate in der Praxiseinrichtung. Das vierte und fünfte Praxissemester werde zusammenlegt, dadurch sei sie dann 2022 sechs Monate in einer Einrichtung tätig.

Im BZB unterstützt Vanessa Hellstern die Schulsozialarbeiterinnen Julia Betz und Marina Nägele. Montags sowie bei projektbezogenen Arbeiten sei sie in der Grundschule tätig, so die 20-Jährige, die restlichen Wochentage in der Realschule und am SBBZ. Derzeit begleite sie Marina Nägele und Julia Betz zu Gesprächen sowie Terminen und erhalte dadurch einen Einblick in die Schulsozialarbeit.

Pandemie erschwert Kontakt, schafft aber auch neue Möglichkeiten

Die Corona-Pandemie kappt auch am Bildungszentrum viele ansonsten üblichen Kommunikationswege. Vanessa Hellstern erlebt dies für ihren Arbeitsalltag nicht unbedingt als stark einschränkend. Die Pandemie erschwere den Zugang zu den Kindern und Jugendlichen, das stimme. Jedoch bestehe die Möglichkeit, Kontakt mit dem Team der Schulsozialarbeiterinnen aufzunehmen, sei es über E-Mail, Telefon oder auch im persönlichen Gespräch.

Positiven Aspekte der derzeitigen Situation? Vanessa Hellstern: Es bleibe genügend Zeit zum Einarbeiten. Zeit für einen Austausch mit Lehrern. Zeit für die eigenen Aufgaben, die es an der DHBW zu erledigen gibt.