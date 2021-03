Bonndorf vor 2 Stunden

Streit zwischen zwei Männern führt zu Polizeieinsatz in Bonndorf

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hat am Sonntagmittag in Bonndorf für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Beide „Streithähne“ wurden leicht verletzt, einer begab sich in ärztliche Behandlung.