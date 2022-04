von Juliane Kühnemund

Für die Erneuerung der Fahrbahn und die Wiederherstellung des Hangs im Baustellenbereich muss die L 170 voraussichtlich bis Ende Mai gesperrt bleiben. Dies teilte Heike Spannagel, Pressesprecherin im Regierungspräsidium Freiburg, auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Ursprünglich war geplant, die Straße im Januar bis zur Fortsetzung der Arbeiten im Frühjahr einspurig zu öffnen. Diesem Plan habe aber der Wintereinbruch im Januar einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Spannagel.

Durch die wetterbedingte Verzögerung habe man dann Anfang Februar entschieden, die Sperrung über den restlichen Winter aufrecht zu erhalten. Hintergrund für diese Entscheidung war auch, dass der Ab- und Aufbau der Beschilderung der Umleitung überaus aufwendig gewesen wäre, da zwei lange Strecken über drei Landkreise gestellt werden müssten. „Bei erneuten Schneefällen hätte man die Straße wieder zumachen müssen“, sagte die Pressesprecherin und fügte an, dass die Aufrechterhaltung der Sperrung auch für die Verkehrsteilnehmer besser nachzuvollziehen sei, als ein ständiger Wechsel.

Das Sanierungsprogramm Im Sanierungsprogramm 2022 des Landes sind mehr als 50 Erhaltungsmaßnahmen an Brücken sowie rund 30 Erhaltungsmaßnahmen an Stütz- und Lärmschutzwänden enthalten. Das Programm umfasst landesweit vor allem die Sanierung von rund 250 Kilometern Fahrbahnen an Bundesstraßen sowie die Sanierung von rund 190 Kilometern Fahrbahnen an Landesstraßen. Auch eine Baumaßnahme an der L 171 bei Ewattingen ist darin aufgenommen. Auch hier kommt es im Hangbereich zur Wutachschlucht immer wieder zu Rutschungen.

Nach Informationen aus dem Regierungspräsidium Freiburg sollen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und der Wiederherstellung des Hangs nun kommende Woche beginnen und etwa sechs Wochen dauern. Allerdings steht auch hinter dieser Planung noch ein Fragezeichen. Für die Arbeiten müsse es nämlich frostfrei und möglichst trocken sein. Und da zum Wochenende der Winter noch einmal zurück kommen soll, sei noch offen, ob die Arbeiten tatsächlich starten können, erklärt Heike Spannagel. Die aktuellen Gesamtkosten der Komplettsanierung liegen laut Regierungspräsidium im Übrigen bei 2,4 Millionen Euro.

Hier gibt es Handlungsbedarf: Die Stützwand an der L 170 an der Schattenmühle verformt sich schon seit Längerem und wurde mittlerweile mit Betonfertigteilen gesichert. Ein Zeitplan für diese Arbeiten, für die eine Vollsperrung erforderlich ist, steht noch nicht fest. | Bild: Juliane Kühnemund

Unterdessen werden bereits weitere Maßnahmen an der L 170 durch die Wutachschlucht geplant, die im Sanierungsprogramm 2022 des Landes aufgenommen sind. Bei diesen vom Verkehrsministerium angekündigten Arbeiten handelt es sich um die Böschungssicherung und Sanierung der Stützwand weiter unten an der Schattenmühle. Diese verformt sich schon seit Längerem und wurde mittlerweile mit Betonfertigteilen gesichert. „Der Zeitplan für diese Baumaßnahme steht noch nicht fest. Zunächst muss die Baustelle weiter oben abgeschlossen werden“, so die Infos aus dem Regierungspräsidium. Heike Spannagel sagt weiter: „Da auch hier wieder eine Vollsperrung erforderlich sein wird, werden wir dieses Vorhaben voraussichtlich erst zum Ende der Wandersaison im Herbst in Angriff nehmen.“