von Wolfgang Scheu

„Großer Applaus brandete auf im voll besetzten Paulinerheim in Bonndorf beim Weihnachtskonzert der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. Adrian Scheu verabschiedete sich als Dirigent mit seinen Lieblingsstücken all seiner Jahreskonzerte.“ So, oder so ähnlich wären sicherlich die ersten Zeilen des Konzertberichts gewesen – wären die aktuellen Zeiten nicht von ständigen Absagen gezeichnet. Kein Weihnachtskonzert also – die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung.

Dabei war alles bestens vorbereitet, die Halle war gebucht, die Musikerinnen und Musiker haben fleißig geprobt und das Programm mit den Dankesworten des scheidenden Dirigenten ans treue Publikum war schon verfasst. Dann kam plötzlich wieder der Probenstopp und alles wurde abgesagt.

Die Tatsache aber bleibt: Adrian Scheu gibt nach zwölf Jahren den Dirigentenstab ab. Wobei das wiederum nur sinnbildlich gemeint ist, denn weder sein Opa Heinrich (der „Schwarzwaldmosch“ Heini Scheu war 30 Jahre Dirigent), noch sein Vater Werner (er stand in seiner weit mehr als 40 Jahre währenden aktiven Zeit fünf Jahre als Dirigent vor der Kapelle), noch er selbst benutzte einen solchen „Stecken“. Der erhobene Zeigefinger reichte aus beim Anzählen. Die ganze Hand sorgte für den Takt und die Einsätze. Und wenn beim Scheu Heinrich die ersten Klarinetten wieder einmal das kleine „p“ für Piano mit einem mittleren bis stärkeren „forte“ verwechselten, dann sahen sie auch einmal die ganze Faust und nahmen sich schlagartig zurück.

Gut erinnert sich Adrian Scheu an sein erstes Konzert als Nachfolger von Flake (er hatte die Kapelle in neue Höhen der Böhmisch Mährischen Blasmusik geführt), als er „als junger Seicher mit 23 Jahren“ (seine eigenen Worte) noch in seine Rolle hinein wachsen musste. Anfangs sei er nicht immer ernst genommen worden, erarbeitete sich aber schnell Respekt als musikalischer Leiter.

Ein Höhepunkt war für ihn sicher das Stück „Die Sonne geht auf“, das bei seinem ersten Konzert als Dirigent am Anfang des Konzerts auf dem Programm stand und auch jetzt hätte den Auftakt bilden sollen. Das „Mega-Konzert“ mit den Gündelwangern bleibt ihm ebenso in Erinnerung wie das Weihnachtskonzert mit sechs unterschiedlichen Besetzungen aus der Kapelle. Seine teilweise „verrückten“ Ideen fanden immer Rückhalt im Vorstand und bei den Musikern. Ja und da war dann noch das Jahr 2014, als die Blaskapelle beim letzten Wertungsspiel des Blasmusikverbands in Rötenbach in der Oberstufe in der Kategorie Volkstümlich/Böhmisch-Mährisch“ mit 92 Punkten den 1. Platz holten.

Wie es weitergeht Für Adrian Scheu ist sein Rückzug als Dirigent aber kein Abschied von der Blaskapelle an sich. Er will in Zukunft wieder mit seiner Trompete in den Reihen der aktiven Musiker sitzen. Und dank Maximilian Jägler wird dies nun möglich. Er wird den Verein „kommissarisch“ leiten. Die Suche nach einem neuen Dirigenten geht weiter. Natürlich darf es auch gerne eine Dirigentin sein. Ob sie den Rock oder eine Lederhose tragen würde, das bleibt dann ihr überlassen.

Seinen Abtritt als Dirigent hat Adrian Scheu schon vor zwei Jahren kommuniziert. „Nach 10 Jahren sollte es eigentlich wieder frischen Wind geben“, so seine Meinung. Wegen Corona hat er noch einmal verlängert – unter Verzicht seiner Aufwandsentschädigung für seinen zusätzlichen Aufwand. Das ging von ihm aus. Einnahmen gab es ja kaum, mit nur drei Auftritten im letzten Jahr (zwei in Lenzkirch und ein Konzert in Holzschlag vor der Krone). Normalerweise sind die „Holzschläger“ öfters unterwegs als viele andere Musikvereine. Vor zwei Jahren gaben sie noch 31 Konzerte, die vielen Proben nicht eingerechnet. Mit ihrem Online-Vortrag der Anna Polka im Internet waren sie die Ersten in der Region mit einer solchen Idee. Der Link auf Facebook wurde ein paar Tausend Mal angeklickt.