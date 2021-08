von Heidi Rombach

Mit einem verjüngten Vorstand geht es beim 1902 gegründeten DRK-Ortsverein Bonndorf weiter. Stefanie Schwenninger führt den Ortsverein, Ute Kaiser ist Stellvertreterin. Eine neue Ära im Bonndorfer Rettungswesen bricht an. In den vergangenen Jahrzehnten brachten sich viele Menschen im Ortsverein ein. So kommen 245 Jahre im Ehrenamt zusammen.

Am 4. März 2020 waren die Bereitschaftsleiter Axel Zorn und Andrea Bürkle sowie Fabian Zorn als Stellvertreter bestätigt worden. Es werde angestrebt, Strukturen zu erhalten, sagte Bernhard Amann. Nach 33 Jahren als stellvertretende Vorsitzende endet das Amt von Rita Schüle, und auch er wolle für Verjüngung auf seinem Posten sorgen.

Bürgermeister Marlon Jost leitete die Vorstandswahlen. Einstimmig wurde Stefanie Schwenninger zur Vorsitzenden gewählt. Ute Kaiser wurde als Stellvertreterin gewählt. Irmgard Bayer ist weiterhin Schatzmeisterin und für Bernhard Tröndle rückte Iris Lützelschwab als Schriftführerin nach. Bestätigt wurde Daniel Duttlinger als Gerätewart.

Es war eine außergewöhnliche Versammlung im „Kranz“, wie der bisherige DRK-Ortsvorsitzender Bernhard Amann die Sitzung umschrieb. Denn es galt, die beiden Jahre 2019/20 abzuwickeln. Wegen der Pandemie hatte es keine Dienstabende gegeben. Als Neumitglieder wurden Sarah Büche, Iris Lützelschwab und Stefanie Schwenninger begrüßt.

20.735 Blutspenden

Neu im Team des Second-Hand-Ladens Kleiderkreisel ist Ute Kaiser, welche Iris Lützelschwab und Stefanie Schwenninger unterstützt. Für Schriftführer Bernhard Tröndle verlas Rita Schüle den Tätigkeitsbericht. Besonders zu erwähnen ist die Tatsache, dass der DRK-Ortsverein seit 1966 bei 105 Blutspendeterminen 20.735 Blutspenden zusammenbrachte.

Einen 20-minütigen Tätigkeitsbericht lieferte Bereitschaftsleiter Axel Zorn ab. „2020 war eine Herausforderung, da wir die Tragweite nicht erahnen konnten. Es war ein Jahr mit vielen Einschränkungen, das für uns entsetzlich war.“ Feste konnten nicht stattfinden, Blutspendetermine mussten kurzfristig abgesagt werden. Ausbildungen brachen weg. 2019 gab es noch 23 Bereitschaftsabende mit 370 Stunden. Im Jahr drauf wurden gerade noch zehn Bereitschaftsabende mit 160 Stunden registriert.

Glück hatte der Ortsverein, „dass wir mit Odo Jehli und Fabian Zorn zwei äußerst engagierte Rettungssanitäter haben, die fast alle fachlichen Einheiten vorbereiten und leiten“. Gab es 2019 noch 19 Sanitätsdienste bei Veranstaltungen zu leisten, verblieben 2020 gerade noch vier.

Seit 15. November 2018 unterstützt die Bereitschaft Bonndorf den Rettungsdienst durch einen First-Responder-Dienst. Angesichts der topografischen Lage sei es gut, dass es rund um die Uhr einen Notarzt gibt, bewertete Bernhard Amann die Situation und meinte, dass es wichtig sei, dass „wir auf dem Land nicht abgehängt werden, sondern Gleichberechtigung erhalten“.

Frida-Kessler-Haus kostet viel Geld

Den dicksten Posten an Ausgaben verschlingt das Frida-Kessler-Haus, wie aus dem Kassenbericht von Schatzmeisterin Irmgard Bayer zu entnehmen war. Trotz Corona-Pandemie wurde gut gewirtschaftet, so dass die beiden Jahre mit einem Plus geschlossen wurden. Bernhard Amann kommentierte: „Wir sind auf Spenden angewiesen, denn der Betrieb des Frida-Kessler-Hauses kostet uns einiges Geld.“

Lob für die Arbeit

Marlon Jost erwähnte, dass er die Arbeit des Roten Kreuzes schon immer bewundert habe. Nach den Berichten nehme die Ortsgruppe noch einen höheren Stellenwert bei ihm ein. Die ehrenamtliche Arbeit diene zum Wohl der Menschen in der Stadt. Polizeipostenführer Jochen Schäuble bescheinigte, dass es kein Fest ohne ehrenamtliche DRK-Unterstützung gebe. Darüber hinaus sei die Bereitschaft auch bei polizeilichen Einsätzen parat. „Das braucht Engagement.“ Für die Feuerwehr bestätigte der Stellvertretende Gesamtkommandant Daniel Stoll, dass die Zusammenarbeit bestens funktioniere.