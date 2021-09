von sk

Auch in diesem Jahr findet keine Chilbi-Probe (Herbst-Abschluss-Probe) der Feuerwehr Bonndorf statt und damit auch kein verkaufsoffener Sonntag des Handels- und Gewerbevereins (HGV). Dies teilte die Vorsitzende des HGV, Susanne Spachholz, mit. Als kleinen Ersatz plant der HGV aber, am Samstag, 16. Oktober, einen „langen Samstag“ zu machen, an dem die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet haben. Dazu sind nach den Informationen der Vorsitzenden Susanne Spachholz einige Aktionen geplant.

Diese Aktionen sind geplant

Runkele-Schnitz-Wettbewerb: Aufgerufen wird wieder zum Runkele-Schnitz-Wettbewerb. Dieser steht unter dem Thema „Auf dem Bauernhof“. Die Runkele können vom 11. bis 15. Oktober in der Sparkasse mitgenommen werden. Abgabe der geschnitzten Kunstwerke ist dann am 16. Oktober bis 14 Uhr, die Prämierung wird gegen 16 Uhr stattfinden. Auf die Gewinner warten HGV-Gutscheine im Wert von 50 Euro (erster Preis), 40 Euro (zweiter Preis), 30 Euro (dritter Preis) und 10 Euro (vierter bis zehnter Preis).

Bonndorf Die Händler in Bonndorf wollen ihre Internetpräsenz verbessern, um am Online-Handel ihren Anteil zu haben Das könnte Sie auch interessieren