von Stefan Limberger-Andris

Es ist ruhig geworden um die Partnerschaft zwischen Bonndorf und La Vôge-les- Bains – bedingt durch die Corona-Pandemie. Wie Bonndorf auch, hatte die französische Partnergemeinde Bains-les-Bains, der Kernort von La Vôge-les-Bains mit nunmehr rund 1200 Einwohnern, in den vergangenen Monaten schwer zu kämpfen, um die Auswirkungen des Lockdown zu meistern. Uli Spielberger, auf Bonndorfer Seite Beauftragter der kommunalen Partnerschaft, bleibt in ständigem Kontakt mit seinem französischen Gegenpart Claude Honoré sowie Michel Steinle, ebenfalls Vertreter des französischen Partnerschaftsgremiums.

Eine der wichtigsten Einrichtungen des Kurorts Bains-les-Bains, das Thermalbad, habe im März schließen müssen, erzählt Uli Spielberger. Umso größer sei nun die Freude, dass die Einrichtung im Juli öffnen dürfe. Glücklicherweise, so Uli Spielberger, habe es seines Wissens nach keinen direkten Krankheitsausbruch durch das Coronavirus im Seniorenheim der Gemeinde gegeben. Einige schwer erkrankte Einwohner der Gemeinde seien wohl wieder genesen.

Der Einzelhandel sei in einer ebenso schwierigen Lage wie in Bonndorf, berichtet Uli Spielberger weiter – möglicherweise müsse der eine oder andere sogar aufgeben. Es fehle an Touristen. Natürlich leide die Vereinswelt unter den strikten Beschränkungen. Dies habe sogar Bonndorf zu spüren bekommen, als das im April vorgesehene musikalische Zusammentreffen der beiden Stadtmusiken in der Löwenstadt habe abgesagt werden müssen. Nicht zuletzt habe das Virus auch dem Carnaval in Bains-les-Bains im April den Garaus gemacht.

Landwirte kommen glimpflich weg

Ein Einschnitt sei auch die Absage des Comice Agricole im Mai gewesen, eine auch seitens der Bonndorfer Landwirte gern besuchte Veranstaltung auf französischer Seite. Insgesamt seien die Landwirte, die überwiegend von der Milchviehwirtschaft lebten, wirtschaftlich bislang glimpflich davongekommen. Uli Spielberger plante bereits seit einiger Zeit, die kommunale Partnerschaft wieder etwas zu beleben, sobald sich die Pandemiesituation etwas entspannt. Er dachte dabei an eine Delegation aus Bains-les-Bains, die nach Bonndorf reisen könnte.

Mittlerweile hat Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf zugesagt, eine Einladung an die Partnergemeinde auszusprechen. Zehn Personen aus der Vereinswelt, der Landwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung sollen für einen Tagesbesuch im Zeitfenster vom 12. bis 24. Oktober nach Bonndorf kommen. Die Partnerschaft, die 1975 ins Leben gerufen worden war, besteht nunmehr seit 45 Jahren.