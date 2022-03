von Stefan Limberger-Andris

Die Bewirtschaftung des Stadtwalds Bonndorf wird im kommenden Jahrzehnt deutlich vom Klimawandel bestimmt. Durch die vom Gemeinderat Bonndorf in jüngster Sitzung beschlossenen Eigentümerzielsetzung Kommunalwald, wird die Richtschnur der nun anlaufenden Forsteinrichtungsplanung (FE) vorgegeben.

Klimawandel kommt schneller

Unter anderem wird eine priorisierte Mehrnutzung in waldbaulich gefährdeten Beständen ermöglicht. In erster Linie wird dies von der Fichte dominierte Bestände treffen, die durch Borkenkäfer und Sturmereignisse besonders bedroht sind und klimaresilienter umgebaut werden sollen. André Eickmann vom Kreisforstamt Waldshut musste in seinen Erläuterungen Stadtrat Tilman Frank (SPD) auf dessen Frage, ob es gesichert klimaresiliente Baumarten gebe, enttäuschen: Es gebe nur Empfehlungen. Forstleute kennen die Standortansprüche der Baumarten, forstliche Planungen basierten auf der Standortkartierung der Waldböden. Allerdings sei die Forstpartie von den schneller als erwartet voranschreitenden klimatischen Veränderungen überrascht worden. Ziel sei es, die Diversität der Waldbestände zu erhöhen und Risiken zu minimieren.

Zwar ist im Stadtwald ein Umbau der Waldbestände zur Klimaanpassung erklärtes forstliches Ziel, allerdings soll ein Nadelholzanteil gesichert bleiben, versicherte Eickmann, zumal der Tannenanteil nicht unbedeutend sei. Um die Tanne ins Erwachsenenalter zu bekommen, sei die Rehwild-Verbissbelastung entscheidend. Die Wildbestände seien auf großen Teilen der Betriebsfläche jedoch nicht angepasst.

In der Frage nach Bewirtschaftung des Stadtwald betonte Stadträtin Martha Weishaar (CDU) die Priorität der Ökologie. Bodenschäden durch schwere Erntemaschinen sollten vermieden werden. Die befahrenen Flächen, insbesondere auf der zur Vernässung neigenden geologischen Formation Buntsandstein, sollen verringert werden, versprach Stadtförster Steffen Wolf – nicht zuletzt, um die dort für Schottermaterial anfallenden Kosten zu verringern. Aus einer ökologisch orientierten Waldbewirtschaftung, die in der FE dokumentiert wird, können auch Ökopunkte generiert werden, versicherte André Eickmann. Stadtrat Gernot Geng (Bürgerliste) hatte nach dieser Möglichkeit gefragt. Bonndorf habe nämlich zunehmend Probleme, Ökopunkte für andere Eingriffe auf der Gemarkung zur Verfügung zu stellen.

Betriebsinventur vor zwei Jahren

Vor zwei Jahren fand bereits die Betriebsinventur des Stadtwalds zur nun anstehenden Forsteinrichtung statt. Diese habe starke Holzvorräte von 600 Vorratsfestmeter je Hektar in den über 100-jährigen Beständen (ab V. Altersklasse) ergeben, so André Eickmann.

Durch Eingriffe in die vorratsreichen Bestände lasse sich die Entwicklung eines jungen Waldes, der sich dem Klimawandel besser gewappnet zeigt, gezielter steuern. Im Stadtwald finden sich auf 762 Hektar (rund 40 Prozent des Stadtwaldes) Bestände, die älter als 100 Jahre sind (287 Hektar älter als 100 Jahre, 290 Hektar älter als 120 Jahre und 185 Hektar älter als 140 Jahre). Eine Mehrnutzung in diesen vorratsreichen, von Fichte dominierten Beständen macht im Zuge des Waldumbaus ein Anheben des Hiebsatzes (priorisierte Mehrnutzung in gefährdeten Beständen in Zeiten überdurchschnittlich hoher Holzpreise) möglich. Dies bedeutet Mehreinnahmen für den kommunalen Haushalt. Als Ausgleich sieht die, vom Bonndorfer Gemeinderat bestätigte, Eigentümerzielsetzung Kommunalwald geringere Holzeinschläge bei schlechterer Holzmarktlage vor. Dies bedeutet dann geringere Einnahmen.

Landeswaldgesetz

Die Forsteinrichtungsplanung (FE) ist eine im Landeswaldgesetz vorgeschriebene Betriebsplanung, die auf einer Betriebsinventur (Zustand, Vollzug, Plan) aufbaut. Ziel ist, die für Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Waldfunktionen zu sichern. Die FE im Körperschaftswald (40 Prozent der Landeswaldfläche) findet in zehnjährigem Turnus statt und wird durch das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt (Kreisforstamt) koordiniert.

(FE) ist eine im Landeswaldgesetz vorgeschriebene Betriebsplanung, die auf einer Betriebsinventur (Zustand, Vollzug, Plan) aufbaut. Ziel ist, die für Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Waldfunktionen zu sichern. Die FE im Körperschaftswald (40 Prozent der Landeswaldfläche) findet in zehnjährigem Turnus statt und wird durch das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt (Kreisforstamt) koordiniert. In der Eigentümerzielsetzung Kommunalwald wird die Zielsetzung der Waldbewirtschaftung (Leitbild, Ökonomie, Ökologie, soziale Gesichtspunkte, betriebliche Schwerpunkte/Zielkonflikte) festgelegt.