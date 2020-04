von Martha Weishaar

Die Stadtbibliothek im Bonndorf Schloss öffnet demnächst wieder zu den gewohnten Zeiten ihre Pforten. Der Termin steht allerdings noch nicht genau fest, denn noch fehlt es an Desinfektionsspendern. Sobald diese geliefert werden können, steht der Öffnung nichts mehr im Weg. Das gab Ingrid Bühler vom Leitungsteam der Bücherei bekannt.

Im Rahmen der Lockerungen diverser Corona-Einschränkungen dürfen öffentliche Bibliotheken wieder Publikumsverkehr zulassen. Allerdings müssen Vorkehrungen zum Schutz der Besucher sowie Mitarbeiter getroffen werden. Unerlässlich sind das Tragen von Gesichtsschutzmasken sowie eine Besuchersteuerung.

„Es dürfen maximal acht Besucher gleichzeitig in die Büchereiräume“, informiert Ingrid Bühler. Im Erdgeschoss des Schlosses werden zusätzlich zu Händedesinfektionssäulen acht Büchereikörbe aufgestellt. Wenn diese vergriffen sind, müssen Besucher dort warten, bis ein anderer die Bücherei verlässt. In den Büchereiräumen werde es eine Einbahnstraßenregelung im Uhrzeigersinn geben, die Logistik am Tresen den Begebenheiten angepasst.

Die Rückgabe von Büchern erfolgt vor dem Eingang zum Raum mit Belletristik, Neuentnahmen werden nach dem Ausgang aus dem Raum der Sachbücher registriert – also umgekehrt wie bisher. Die Mitarbeiter am Tresen werden durch Plexiglasscheiben geschützt. Zurückgegebene Bücher werden auf einem Regal im Eingangsbereich gesammelt, so dass stark nachgefragte Neuerscheinungen unmittelbar wieder entliehen werden können. Mitarbeiter, die dem Publikumsverkehr nicht ausgesetzt sein wollen oder sollen, sortieren zurückgegebene Bücher außerhalb der Öffnungszeiten ein. „In der Bücherei gelten dieselben Abstands- und Hygienerichtlinien wie in den Geschäften“, fasst Ingrid Bühler zusammen. „Wir können nur auf Sicht planen und müssen gegebenenfalls Vorgehensweisen anpassen.“

Freude auf Öffnung Nach mehrwöchiger Schließung ist das Team motiviert und freut sich auf die Öffnung, nachdem in den zurückliegenden Wochen Bücher oder Zeitschriften lediglich auf elektronischem Weg entliehen werden konnten. Das Online-Angebot wurde gut in Anspruch genommen. „Üblicherweise wählen sich im Monat zwischen 400 und 600 Leser bei uns ein. Im März waren es 800“, fasst Ingrid Bühler Zahlen zusammen. Keinen Stillstand gab es bei der Aktualisierung des Bestandes. „Bernhard Isele war jeden zweiten Tag vor Ort, um neue Bücherlieferungen anzunehmen und den Briefkasten zu leeren.“ Sogar Neukunden kamen während der Schließzeit hinzu. Auf elektronischem Weg ist eben auch während der Corona-Krise vieles machbar.

Stöbern in Regalen oder Buchtruhen ist in der momentanen Situation nicht möglich. „Es wäre gut, wenn die Besucher zügig durch die Räume gehen und schon im Vorfeld wissen, wonach sie suchen“, sagt Ingrid Bühler. „Über ‚Findus online‘ auf unserer Homepage geht das prima. Dort können Kinder oder Erwachsene ihr Buch aussuchen und sehen, ob es verfügbar ist.“ Kleine Kinder sollten die Bücherei meiden. Gerne stellen die Mitarbeiter Kindern eine individuelle Büchertasche zusammen, wobei dafür über „Findus“ Lesewünsche geäußert werden können. Bei starkem Leserandrang haben Erzieherinnen sowie Lehrerinnen dem Büchereiteam Unterstützung in Aussicht gestellt.