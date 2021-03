von Juliane Kühnemund

Die Stadt Bonndorf verzichtet auf den Einzug von Gebühren für Kindergärten und Krippe in den Monaten Januar und Februar 2021. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Zwei Monate lang waren Kindergärten und Kinderkrippen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.

Eingerichtet worden war eine Notbetreuung, die stunden- oder tageweise genutzt werden konnte. Für die Notgruppen gab es einen Zuschuss vom Land, wie Bürgermeister Michael Scharf erläuterte. Für die zwei Monate, in denen die Kindergärten geschlossen waren, seien keine Elternbeiträge eingezogen worden. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat nun vor, auf diese Gebühren komplett zu verzichten. Auch einen Ausgleich für die Restkosten für die Notbetreuung will die Stadt nicht erheben.

Jeweils die Stunden nachzurechnen, in denen die Kinder das Angebot in Anspruch genommen haben, sei ein Aufwand, der in keinem Verhältnis zum Erlös stehe. Jene Eltern, die einen Beitrag leisten wollen, könnten dies in Form eine Spende tun. Rund um den Ratstisch schloss sich das Gremium dem Erlass der Kindergarten- und Notbetreuungsgebühren an.