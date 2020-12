von Martha Weishaar

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Waldshut im Zusammenhang mit finanziellen Unregelmäßigkeiten der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach wurden nun abgeschlossen. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Jürgen Schäfer, informierte darüber im Verlauf dieser Woche.

Die Staatsanwaltschaft habe beim Amtsgericht Waldshut-Tiengen gegen zwei ehemalige Verantwortliche der Seelsorgeeinheit den Erlass von Strafbefehlen mit Geldstrafen insbesondere wegen des Vorwurfes der Untreue und des Betrugs in mehreren Fällen beantragt. Das Amtsgericht habe die beantragten Strafbefehle inzwischen erlassen und den Angeklagten in der vergangenen Woche zugestellt. Diese haben die Möglichkeit, binnen 14 Tage nach Zustellung Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Diese Einspruchsfrist läuft am Dienstag, 8. Dezember, ab.

Die im Strafbefehl vorgeworfene Schadenshöhe soll sich laut Auskunft der Staatsanwaltschaft bei dem einen der beiden Verantwortlichen auf einen mittleren vierstelligen Betrag im Zeitraum von 2015 bis 2017 belaufen. Dem zweiten Verantwortlichen werde ein Schadensbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe, verursacht im Zeitraum 2014 bis 2017 zur Last gelegt. Im juristischen Sinn gelten Betrug und Untreue als Vorsatzdelikte. Im kirchenrechtlichen Verfahren hingegen wurde kein Vorsatz festgestellt.