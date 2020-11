von Stefan Limberger-Andris

Eine St. Martinsfeier in einem ungewohnten Rahmen erlebten die Bonndorfer Kindergartenkinder. Es gab zwar keinen abendlichen Lichterumzug durch die Kernstadt – sicherlich der Höhepunkt in normalen Jahren –, jedoch verteilten Soldaten des Jägerbataillons 292 Donaueschingen dafür in den Einrichtungen die Weckmänner. Das St. Martinsfest sollte nicht ausfallen. In den Kindergartengruppen hatten die Erzieherinnen die Wohltaten des Heiligen Martin thematisiert und gebastelt.

Lange Zeit hatte die Stadtverwaltung intern und mit den Erzieherinnen abgewägt, in welcher Form man unter den geltenden Corona-Hygienebestimmungen St. Martin stattfinden lassen kann. Auch mit dem katholischen Pfarrer Fabian Schneider hatte sich Bürgermeister Michael Scharf kurzgeschlossen. Letztlich sagte die Stadtverwaltung den abendlichen Laternenumzug ab, die Kinder sollten ihre Weckmänner in die Kindergärten geliefert bekommen.

Mit einiger Überraschung, teilweise auch etwas Scheu, erlebten die Kinder, wie Soldaten des Jägerbataillons 292 Donaueschingen die Weckmänner nicht nur vorbeibrachten, sondern auch noch verteilten. Zuvor hatten Vertreter der Seelsorgeeinheit Bonndorf–Wutach ein Segensgebet gesprochen und in kurzen Worten die Botschaft des St. Martin überbracht – im Kindergarten Obertal war es etwa Rita Schüle, im Kindergarten Martinstraße Pfarrer Fabian Schneider und im Kindergarten Flohkiste Ingeborg Götz.

Stimmungsvoll sangen beispielsweise die Kinder im Obertal das St. Martins- und das Laternenlied. In den vergangenen Wochen hatten sich die Erzieherinnen der sechs kommunalen Einrichtungen zusammen mit den Kindern mit den Taten des St. Martin beschäftigt, das Liedersingen geübt und auch gebastelt.

Jan Jost (28), der im vergangenen Jahr die Meisterprüfung im Bäckereihandwerk abgelegt hat und schrittweise den Familienbetrieb übernehmen soll, steuerte an diesem 11. November ein wichtiges Puzzlestück bei – die Weckmänner. 360 Stück der Gesellen waren in der Backstube hergestellt und in der Bäckerei für die Aktion hygienisch verpackt worden. 60 Kilogramm Teig, 16 Stunden gehen gelassen, geformt und ab in den Backofen – über die Kindergartenlieferung hinaus produzierte Jan Jost weitere 140 Stück für die eigenen Geschäfte.

Feuerwehren mit von der Partie

Sechs Soldaten des Jägerbataillons 292 Donaueschingen unter Führung von Major Stefanie Reichle und Oberstabsfeldwebel Jörg Polkähn sowie vier Feuerwehrmänner der Wehren aus Bonndorf, Wellendingen und Gündelwangen übernahmen die Aufgabe der Verteilung der Weckmänner in den vier Bonndorfer und zwei Kindergärten in Wellendingen und Gündelwangen.