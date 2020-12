von Martha Weishaar

Drei herbe Niederlagen mussten die Fußballer des TuS Bonndorf 2020 hinnehmen. Und zwar keineswegs in sportlicher Hinsicht. Zwei Mal wurden sie infolge der Corona-Pandemie aus dem Trainings- und Spielbetrieb zurückgepfiffen. Das ist so etwas wie Höchststrafe für jeden ehrgeizigen Fußballer. Außerdem war es den Kickern versagt, das 100-jährige Bestehen der TuS-Fußballabteilung zu feiern. Vereinsvorsitzender Norbert Plum lässt 100 Jahre Fußballgeschichte krisenbedingt im Gespräch Revue passieren – ein sportlicher Gang durch die Geschichte, den wir in zwei Beiträgen zusammenfassen. Die Fußballabteilung wurde erst 48 Jahre nach der Gründung des „Turnvereins Bonndorf“, am 26. Mai 1920, im damaligen Bahnhofshotel zum Leben erweckt.

TuS-Vorsitzender Norbert Plum blickt auf 100 Jahre Fußballgeschichte im Verein zurück. Die Corona-Pandemie vereitelte den Kickern die Feier dieses Jubiläums. | Bild: Martha Weishaar

Gekickt wurde in Bonndorf gleichwohl bereits vor dem ersten Weltkrieg. Schon 1913 habe ein Lehrer mit Schülern und Schulentlassenen auf der Gemeindewiese im Gewann Viertelstegen Fußball gespielt, ist der Chronik zum zehnjährigen Jubiläum zu entnehmen. Die Kriegswirren geboten dem sportlichen Treiben jedoch Einhalt – bis 1920. Da habe man im Turnverein aber zunächst schauen wollen, wie sich die Lage entwickelt. Also führte die Fußballabteilung eine eigene Kasse, stellte auch einen eigenen Schriftführer.

Diese jungen Männer formierten sich 1920 zur ersten Fußballmannschaft des damaligen Turnvereins Bonndorf. | Bild: Martha Weishaar

Das kritische Beäugen der Fußballer war im Verein jedoch nur von kurzer Dauer. Seit vielen Jahrzehnten machen die Kicker nämlich die mit Abstand größte Abteilung im Turn- und Sportverein aus. Drei Herren-, eine Alte-Herren-, eine Damen- und eine Mädchenmannschaft sowie zehn Jugendmannschaften kicken momentan im TuS. Und wenn‘s im Verein etwas zu tun, zu bewirten oder Geld aufzutreiben gilt, stehen die Fußballer verlässlich an vorderster Stelle.

Dementsprechend wäre es bei der für den Juli geplant gewesenen 100-Jahr-Feier im Waldstadion drei Tage lang hoch her gegangen. „Es hätte ganz viel Fußball mit hochklassigen Gegnern, aber auch eine fetzige Malle-Party gegeben“, sagt

Norbert Plum über die Planungen. Sie fielen der Corona-Krise zum Opfer.

Gefeiert wurde schon immer

In den Anfängen wurde alle zehn Jahre ein Jubiläumsfest begangen. Zum 40-jährigen Bestehen der Fußballabteilung gab‘s gar eine „Bonndorfer Festwoche“ mitsamt 2000-Mann-Zelt. Was dem Umstand geschuldet war, dass 1960 auch die Feuerwehr Bonndorf Jubiläum hatte, und zwar das Hundertjährige. Im selben Jahr wurde das Waldstadion eingeweiht. Es sei das „schönste Stadion im Landkreis“, ist dazu in der Chronik vermerkt. 100 000 Mark kosteten der Sportplatz und die 400-Meter-Aschenbahn seinerzeit. 1969 wurde das Clubhaus eingeweiht, zwei Jahre später eine Flutlichtanlage installiert.

Neuer Rasenplatz

1982/83 wurde ein neuer Rasenplatz angelegt. Dem folgte 1984 bis 1986 der Neubau des jetzigen Clubhauses.

2008 wurde ein kleiner Kunstrasenplatz angelegt und seit drei Jahren kann die jetzige Anlage mit Kunstrasenplatz, neuem Flutlicht sowie zeitgemäßer Leichtathletikanlage genutzt werden.

Die ersten Spieler Eines der ersten Spiele trugen die Bonndorfer Kicker 1920 gegen die Mannschaft aus Stühlingen aus. Zur Bonndorfer Fußballmannschaft der ersten Stunde gehörten 1920 beim Spiel gegen die Stühlinger die Spieler Eisinger, Blum, Fischer, Durst, Fiedler, Mayer, Hölderle, Tröndle sowie Spachholz, Weishaar, Müllerleile und Schöndienst.

In den Anfangsjahren mussten sich die Kicker gleichwohl mit sehr rustikalen Spielflächen begnügen. Fürs erste stellte die Gemeinde 1920 einen Holzabladeplatz an der Gündelwanger Eisenbahnbrücke zur Verfügung. Der war aufgrund seiner Unebenheit völlig ungeeignet und hatte auch nicht die vorgeschriebenen Größenmaße, um offizielle Spiele austragen zu können.

Kurze Zeit später durften die Fußballer auf einer Wiese am Alleeweg, der heutigen Waldallee, trainieren und spielen. Der Verein besaß einen einzigen Ball. Heute stehen mindestens 150 Bälle zur Verfügung, schätzt Norbert Plum. Eine unbedeutende Nebensache, die gleichwohl beispielhaft die Entwicklung aufzeigt.

Fußball hoch im Kurs

1920, im Geburtsjahr von Fritz Walter, stand der Fußball auch in Bonndorf hoch im Kurs, die jungen Männer strömten regelrecht in den Verein. Noch im Gründungsjahr wurde eine zweite, ein Jahr später sogar eine dritte Mannschaft aufgestellt. Um dem Tohuwabohu beim Austragen mit so genannten „wilden“ Mannschaften zu entgehen, traten die Bonndorfer Kicker 1921 dem Südbadischen Fußballverband bei. (Wir werden noch berichten.)