Seit mehr als einer Woche haben die Geschäfte in Bonndorf wieder geöffnet. Nach derzeitigen Corona-Regeln dürfen Kunden im Landkreis Waldshut zu vereinbarten Terminen einkaufen. Der Ansturm bleibt bisher allerdings aus. Verbraucher sind zurückhaltend, Einzelhändler befürchten weiterhin hohe Umsatzeinbußen. Denn die Lage ist nach wie vor unsicher. Es ist ausgesprochen ruhig in den Geschäften entlang der Martinstraße.

Ursula Nehmer führt seit mehr als 40 Jahren ein Modegeschäft. Ihr fehlten die Kunden mindestens genauso, wie umgekehrt die Menschen das Einkaufen vermissten. | Bild: Martha Weishaar

Nach einem entspannten Einkaufsbummel scheint momentan nicht allzu vielen Zeitgenossen zumute zu sein. Die Händler sprechen übereinstimmend von Unsicherheit – sowohl bei sich selbst als auch ihren Kunden. Andererseits zeigen sich diejenigen, die einkaufen gehen, froh darüber, dass die Geschäfte wieder geöffnet sind und lassen freundschaftliche Solidarität mit den Einzelhändlern erkennen. „Schön, dass Ihr wieder da seid“, sagen viele Kunden. Das ist Balsam für die geschundenen Seelen der Ladenbesitzer, die sich ihrerseits ebenso über die persönlichen Begegnungen mit ihren treuen Kunden freuen.

Barbara Müller

„Man spürt deutlich, dass den Leuten das Einkaufen fehlte. Irgendwie kommen mir alle freundlicher und geduldiger vor. Ich glaube, die Menschen schätzen die Atmosphäre in Bonndorf jetzt noch mehr, weil sie von der hektischen Betriebsamkeit großer Städte oder Einkaufszentren verschont bleiben“, beschreibt Barbara Müller von Quick-Schuh die Stimmung.

Barbara Müller (links) und Gaby Isele fällt im Schuhgeschäft auf, dass die Kunden glücklich sind, wieder vor Ort einkaufen zu dürfen. Das zeige sich in der Freundlichkeit und Geduld der Menschen. | Bild: Martha Weishaar

Oftmals werden Termine kurzfristig übers Handy vereinbart, wenn die Kunden sowieso gerade im Städtchen unterwegs sind und feststellen, dass sie eben noch Zeit haben. Gegen die Angabe persönlicher Kontaktdaten habe kaum jemand etwas einzuwenden und auch das Tragen der medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung sei im Verlauf dieses Corona-Jahres selbstverständlicher geworden, beobachtet die Schuhverkäuferin.

Veronika Dury

Endlich einmal wieder etwas Neues zum Anziehen zu kaufen – das genießen die Kunden in den Bekleidungsgeschäften. „‚Click and Collect‘ war keine Option. Die Kunden möchten die Ware sehen und anprobieren“, sagt Veronika Dury. „Corona ist für uns die Katastrophe. Die Lager sind knallvoll mit Winterware. Eigentlich sollte von deren Verkaufserlös aber die Frühjahrs- und Sommerware bezahlt werden“, bringt die Inhaberin des Sport- und Modegeschäfts Probleme auf den Punkt.

„Wir bestellen mit einem Vorlauf von sechs bis zwölf Monaten neue Ware, haben also gar keine Chance, auf die jeweilige Krisensituation zu reagieren. Zurückgenommen wird bestellte Ware sowieso nicht und natürlich möchten die Kunden zu jeder Jahreszeit aktuelle Mode. Um die jedoch zu tragen, fehlen den Menschen Gelegenheiten wie Familienfeiern, Restaurantbesuche, kulturelle, gesellschaftliche oder geschäftliche Anlässe.“

Die Bonndorfer Einzelhändler sind inzwischen ziemlich verbittert. Zumal der Einzelhandel sich generell gegen den Onlinehandel behaupten muss. „Die Pandemie hat dem Onlinehandel noch mehr in die Hände gespielt, während wir Händler vor Ort bemüht sind, ein breites Angebot aufrecht zu erhalten“, sagt die Geschäftsinhaberin. Sie setzt ihre Hoffnung nunmehr auf eine rege Nachfrage nach Sport- und Freizeitkleidung, wenn erst einmal der Frühling wieder Einzug hält und die Menschen sich wieder im Freien aktiv betätigen möchten.

Ursula Nehmer

Dass die Menschen ungern telefonisch einen Termin vereinbaren, sondern lieber spontan einkaufen, beobachtet auch Ursula Nehmer. Auf den 120 Quadratmetern ihres Modegeschäftes ist es ebenfalls noch sehr ruhig. „Die Kunden sind froh, dass wir wieder da sind. Genauso froh bin aber auch ich, dass ich wieder öffnen darf“, sagt die Frau, die in den mehr als 40 Jahren, in denen sie im Modegeschäft ist, nie etwas Vergleichbares erlebt hat.

Oliver Meier

Nicht minder frustriert klingt Oliver Meier, der allmählich nicht mehr versteht, woran sich die Regeln überhaupt orientieren. „Discounter dürfen die ganze Zeit hinweg alles verkaufen, und die kleinen Geschäfte müssen geschlossen bleiben, obwohl man Abstands- und Hygieneregeln bestens einhalten kann“, sagt der Inhaber des Schmuck- und Uhrengeschäfts.

Goldschmied Oliver Meier ist sichtlich frustriert über die restriktiven Einschränkungen für den Einzelhandel. | Bild: Martha Weishaar

„Die Kunden haben allmählich die Nase voll, die Menschen wollen ihr gewohntes Leben zurückhaben“, beobachtet er. Seine Kunden werden derzeit an einer improvisierten Theke an der Eingangstür empfangen, nur zwei Personen gleichzeitig dürfen in das Geschäft. Diese Kapazität ist bereits ausgeschöpft, wenn ein Paar zur Eheringberatung kommt. „Die Brautleute tun mir besonders leid, die hängen vollkommen in der Luft mit ihren Planungen“, beschreibt der Goldschmied die Sorgen junger Paare, die nun bereits im zweiten Jahr Hochzeitsplanungen über den Haufen werfen müssen.

Annette Dietsche

Dass der Bonndorfer Einzelhandel nicht regulär öffnen durfte, obwohl in der Stadt einige Zeit gar keine und nunmehr sehr wenige Corona-Infizierte gezählt werden, versteht Annette Dietsche in ihrem Geschäft für Heimtextilien nicht. „Bis wir im Landkreis unter einer Inzidenz von 35 liegen, können wir noch lange warten“, befürchtet sie.

Jutta Martin

Die Ungewissheit, wie es weitergeht, aber auch die kurzfristigen Ansagen aus der Politik machen Jutta Martin ebenso zu schaffen. „Ich war kurz davor, überzuschnappen“, sagt die Inhaberin des Haushalts- und Spielwarengeschäfts.

„Click & Meet war ein Krampf“, sagt Jutta Martin. In ihrem Haushalts- und Spielwarengeschäft möchten die Kunden spontan einkaufen. | Bild: Martha Weishaar

Sie vermisst bei dem Wirrwarr an Regeln zum Infektionsschutz verlässliche Auskünfte und findet die staatliche Hilfe für Einzelhändler vollkommen unangemessen. „Wer Ladenmiete bezahlen muss, kommt mit der Staatshilfe nicht weit“, befürchtet sie. „Click & Meet“ ist in ihren Augen „vollkommener Krampf“.

Tanja Wietschorke

Kaufzurückhaltung beobachtet auch Tanja Wietschorke vom gleichnamigen Elektrofachhandel. „Wer nicht gerade einen Fernseher, sondern nur eine Kleinigkeit braucht, will keinen Termin vereinbaren“, sagt sie. „Aber wir merken, dass die Kunden froh sind, überhaupt wieder in die Geschäfte rein zu kommen.“ Tatsächlich will der eine oder andere einfach nur bummeln, einmal wieder „Hallo“ sagen und sich spontan zu einem Kauf verlocken lassen.