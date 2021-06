von Erhard Morath

In einer kleinen Feierstunde auf der Freifläche beim Gemeindesaal, dem ehemaligen Schulhaus mit Kindergarten in Dillendorf, übergab Bürgermeister Michael Scharf den neu geschaffenen Kinderspielplatz der Dorfgemeinschaft. Vornehmlich den Müttern und Kindern der „Krabbelgruppe“, wie sie sich selbst bezeichnen und die sich regelmäßig treffen.

Bei herrlichem Sonnenschein, und wer mochte bei Getränken und Kuchen, waren die Akteure des Bauhofs – die Schaffer – mit dabei, zusammen mit Berthold Dietsche, dem stellvertretenden Bauhofleiter. Auch Günter Steinmann, Initiator des Projektes, war anwesend.

Günter Steinmann | Bild: Erhard Morath

Wie alles begann

In einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im November 2018 hatte Günter Steinmann die Anlage eines neuen Kinderspielplatzes offensichtlich mit schlüssigen Argumenten angestoßen.

Dies führte bereits im Februar 2019 zu einem Termin, bei dem Bürgermeister Michael Scharf mit Müttern und weiteren Interessierten die Wünsche, Ideen und Kostenvorstellungen auszuloten versuchte. Dass es dabei auf die Einhaltung von Richtlinien und auf entsprechende TÜV-Siegel der Spielgeräte zu achten gilt, war eine wichtige Erkenntnis, die die Umsetzung in einem vernünftigen Kostenrahmen ermöglichte.

Überaus kooperativ und zielführend entwickelte sich danach die Umsetzung des Ganzen, betont Günter Steinmann im Gespräch, denn im Verlaufe des Jahres 2019 wurde aus den vielfältigen Vorstellungen „Nägel mit Köpfen“ gemacht. Dabei gelang es, mit Bauhofleiter Georg Schanz vernünftige Entscheidungen zu fällen und das heutige Endergebnis planerisch vorzubereiten. Und als der Kostenrahmen schlussendlich und ohne Abstriche vom Rathaus abgesegnet worden war, folgte die Umsetzung.

Verwirklichung der Planung

Die Umsetzung schloss sich nahtlos an und dauerte bis in die Gegenwart. Ab- und Rückbau der maroden Gerätschaften, Umsetzung eines Teils der Hecke, mächtige Schattenbäume blieben erhalten, ein Hang wurde für eine große Rutsche abgetragen und schließlich mit der Anlage eines Kiesbettes, eines neuen Sandkastens und der Einsaat von Rasenflächen begonnen.

Anstelle von Holzelementen wie bisher, kamen überwiegend Geräte auf Alu-Basis zum Zuge. Sie sind allesamt echte Hingucker, ein Kletterturm mit vielfältigen Spielmöglichkeiten, eine Vogelnestschaukel, ein Bodentrampolin, ein Sandkasten, eine Sitzgruppe mit Tisch und Bänken und eine große Hangrutsche – dies alles zu einem Gesamtpreis von 30.000 Euro, nicht mitgerechnet sind darin die geleisteten Bauhofstunden.

Zwei Objekte stehen noch aus und sind fest eingeplant: ein Basketballkorb und ein schmucker Zaun, der den Kinderspielplatz eingrenzt und das gesamte Hofgelände des Gemeindesaals umfasst. Sichtlich zufrieden lauschten die Mütter, die sich für die Eröffnung gerne Zeit genommen hatten, den Redebeiträgen.

15 muntere in ihrem Tatendrang kaum zu bremsende Kinder bereicherten die Eröffnung. Berthold Dietsche: „Hier ist für euch ein wunderbares Eck entstanden.“ Mit einem großen Dankeschön wandte sich Günter Steinmann an Michael Scharf und schob ein dickes Lob an Georg Schanz und dessen Bauhofteam hinterher: „Gute Zusammenarbeit, eine super Arbeit, ruhig und gelungen, was da geleistet wurde.“

An die Eltern und Benutzer der Anlage appellierte Günter Steinmann auf die Erhaltung des Spielplatzes und der -geräte zu achten und bei Schmutz, Scherben und Beschädigungen am besten direkt Hand anzulegen und Abhilfe schaffen. Auch die Vereine und Gruppen, die Veranstaltungen im Gemeindesaal durchführen – so seine Hoffnung – sollten sich verantwortungsvoll zeigen und für den Erhalt der Anlage eintreten. Er selbst erklärte sich spontan bereit, als „Kümmerer“ regelmäßig ein Auge auf den Erhalt des Spielplatzes zu richten.