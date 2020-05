von Martha Weishaar

Mit Sand und Wasser zu matschen ist für Kinder so ziemlich das Höchste der Gefühle. Ganz nebenbei fördert der unmittelbare Umgang mit den Elementen Wasser und Erde aber auch das Gespür für die nächstliegende Natur. Und genau diese Dinge werden mit Technolino-Projekten an Kindergärten und Schulen gefördert.

Im Kindergarten Martinstraße matschen Kinder seit wenigen Tagen an zwei unterschiedlich hohen Matschtischen, welche Axel Rathgen in seiner Zimmerei angefertigt hatte. Er ist seit längerem Technolino-Partner des Kindergartens und bereits zum Jahresanfang durften die Mädchen und Jungen in seiner Werkstatt mit Holz werkeln. Dabei entstanden zwei Spielekisten sowie kleine Holzzäune, welche die Kinder im Spiel mit Pferden oder anderen Tieren gerne einsetzen.

Technolino Technolino ist eine Förderung von Naturwissenschaft und Technik in Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen und will die natürliche Neugier von Kindern wecken und unterstützen. Sämtliche Bonndorfer Kindergärten sowie die Grundschule nehmen an dem Projekt teil. Initiiert wurde es im Juni 2015 vom Arbeitskreis Schule und Wirtschaft. Neben den großen Bonndorfer Industrieunternehmen engagieren sich viele weitere ortsansässige Unternehmen bei einzelnen Projekten.

Die Matschtische wünschten sich die Erzieherinnen schon seit langem, allerdings waren ihnen die Anschaffungen immer zu teuer. Axel Rathgen erfüllte nun den Wunsch. Das Wasser, das sie zum „Kuchenbacken“ brauchen, pumpen die Kinder direkt nebenan im Handbetrieb. Wie beliebt derlei Spiele bei den Mädchen und Buben sind, zeigt sich allein daran, dass die Neuanschaffungen ständig umringt sind.

Naturwissenschaft im Kleinen

„Die Kinder inspirieren sich gegenseitig bei den Technolino-Aktivitäten“, sagt Kindergartenleiterin Ulrike Stritt. Dem Alter, den Interessen sowie jeweiligen Fähigkeiten der Kinder entsprechend setzen sie und ihre Kollegin Agnes Baumgärtner verschiedene Technolino-Projekte um, so dass die Kinder bereits im Vorschulalter für naturwissenschaftliche Zusammenhänge und technische Lösungsmöglichkeiten sensibilisiert werden.