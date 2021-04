Bonndorf vor 21 Minuten

Spannung vor dem großen Tag: Wer macht das Rennen ums Bonndorfer Rathaus?

Am Sonntag wird in Bonndorf gewählt. Ob in den frühen Abendstunden bereits eine neue Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister feststeht, entscheiden die 5587 Wahlberechtigten. Falls es keinen Sieger gibt, wird es im Mai einen zweiten Wahlgang geben.