von Martha Weishaar

Seit Anfang März sind 42 Soldatinnen und Soldaten der Bonndorfer Patenkompanie (Donaueschingen) in Mali stationiert. Ihre Rückkehr ist für September vorgesehen. Vorrangige Ziele dieses Einsatzes ist die Sicherung des Friedens sowie die Einhaltung der Waffenruhe in dem westafrikanischen Land.

Wie sich der Einsatz der 38 Männer und vier Frauen der ersten Kompanie des Jägerbataillons gestaltet, schildert die zwischenzeitlich zum Major beförderte Stefanie R. der Zeitung. Gleichzeitig schickte die Patenkompanie einen Fotogruß an Bürgermeister Michael Scharf.

Die Soldaten des Donaueschinger Jägerbataillons wirken im Unterstützungs- und Objektschutz mit. Diese Unterstützungskompanie in Mali umfasst 200 Soldaten, worunter 16 Frauen sind. Stationiert ist sie im Camp Castor nahe der 86.000 Einwohner zählenden Stadt Gao. Die Stadt liegt an der Sahelzone, 200 Kilometer entfernt von Timbuktu sowie zu den Grenzen von Burkina Faso und Niger.

Die Unterstützungskompanie gewährleistet die Fahrtüchtigkeit des Fuhrparks, Umschlag von Material, Kampfmittelaufklärung und -beseitigung sowie Behebung von Funkstörungen. Ihr obliegen außerdem Baumaßnahmen, Dekontamination, Wasserversorgung und Brandschutz. In Kampfhandlungen seien die Soldaten nicht verwickelt, der Bereich innerhalb des Camps sei sehr gut geschützt, berichtet Stefanie R.. Außerhalb des Camps rechne man jedoch grundsätzlich mit jeder Gefahr. Vom Beschuss bis zum Sprengstoffanschlag bereite man sich auf alle Szenarien vor.

Ein besonderes Risiko seien selbstgefertigte Sprengfallen auf Straßen. Man sei speziell ausgebildet, um solche Gefahren zu erkennen und sei mit sehr gut geschützten, gepanzerten Fahrzeugen unterwegs. Eine besondere Herausforderung für die Soldaten aus Donaueschingen sei die Hitze mit bis zu 45 Grad, zumal, wenn man in schwerer Schutzkleidung das Camp verlassen müsse. Sandstürme und Regenphasen kämen erschwerend hinzu.

Selbstverständlich wirkt sich auch die Corona-Pandemie auf die „Multidimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen“ aus, zu welcher das deutsche Einsatzkontingent zählt. Sowohl vor der Abreise als auch nach Ankunft in Mali seien die Soldatinnen und Soldaten unter zweiwöchige Quarantäne gestellt worden.

Innerhalb des Camps seien die Schutzmaßnahmen jüngst erweitert worden, nachdem ein Soldat einer anderen teilnehmenden Nation sich mit dem Covid-19-Virus infiziert hatte. Der Mann wurde in sein Heimatland zurückbeordert. Bei einer Partnernation sei ein weiterer Covid-19-Fall aufgetreten, der sich unter medizinischer Kontrolle in Isolation befinde. Die Pandemie schränke auch die Kontakte zur einheimischen Bevölkerung ein.

Ungeachtet aller Widrigkeiten sei die Stimmung in der Truppe sehr gut. Kameradschaft und Freundschaft fangen Momente etwaigen Heimwehs auf. Kinoabende, Sport und Lesen bieten ebenso Ausgleich und Entspannung wie Poker- oder Bingo-Abende. Manchmal bescheren auch Post von zu Hause oder ein Eis zum Abendessen kleine Glücksmomente.

Info: Die in Donaueschingen stationierte erste Kompanie des Jägerbataillons 292 ist seit September 1977 Patenkompanie der Stadt Bonndorf. In Bonndorf zeigen die Soldatinnen und Soldaten vor allem bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, der Straßensammlung für die Kriegsgräberfürsorge sowie am Martinsumzug mit dem Verteilen der Martinswecken Präsenz.