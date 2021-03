von Juliane Kühnemund und Stefan Limberger-Andris

Die Grünen legen zu und fahren bei der Landtagswahl in Bonndorf ein fulminantes Ergebnis von 37,5 Prozent der Stimmen ein. CDU und SPD mussten kräftig Federn lassen und rutschten in der Wählergunst auf ein historisches Tief: Die CDU erreichte nur noch 23,1 Prozent der Stimmen, die SPD landete bei nur noch 9,9 Prozent. Auch die AfD verlor Stimmen (8,9 Prozent), während die FDP ihr Ergebnis von 7,9 Prozent auf 12 Prozent der Stimmen steigern konnte. Und wie wurde in den einzelnen Wahlbezirken gewählt?

Zunächst einmal muss im Zusammenhang mit dieser Frage festgestellt werden, dass die Stadt Bonndorf im Vorfeld den Zuschnitt der Wahlbezirke verändert hat. Insgesamt gab es nur noch fünf Wahlbezirke: Stadtkern I (Rathaus/Stadthalle); Stadtkern II (Schule); Stadtkern III (Schule/Ebnet); Zusammengefasster Wahlbezirk 002-01 mit Boll, Holzschlag und Gündelwangen; zusammengefasster Wahlbezirk 003-01 mit Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen. Ferner gibt es zwei Briefwahlbezirke. Die Ortsteilergebnisse mit den Vergleichszahlen 2016 haben wir in der folgenden Aufstellung entsprechend der neuen Wahlbezirke zusammengezählt. Bei der Wahlbeteiligung in den Bezirken sollte berücksichtigt werden, dass bei dieser Landtagswahl eine hohe Zahl an Briefwählern zu verzeichnen war, die dann eben nicht mehr dem einzelnen Bezirk zugeordnet werden können. Die Wahlbeteiligung in der Gesamtstadt lag bei der Wahl am Sonntag bei 58,2 Prozent, vor fünf Jahren lag sie bei 62,4 Prozent.

Wahlbezirk I Rathaus/Stadthalle: Hier waren 1247 Personen wahlberechtigt, 383 Wählerinnen und Wähler waren zur Urne gegangen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 30,71 Prozent. 377 Stimmen waren gültig, 6 waren ungültig. Die Stimmenverteilung: Grüne 34,2 Prozent, CDU 20,95 Prozent, AfD 11,4 Prozent, SPD 9,8 Prozent, FDP 14,6 Prozent.

Hier waren 1247 Personen wahlberechtigt, 383 Wählerinnen und Wähler waren zur Urne gegangen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 30,71 Prozent. 377 Stimmen waren gültig, 6 waren ungültig. Die Stimmenverteilung: Grüne 34,2 Prozent, CDU 20,95 Prozent, AfD 11,4 Prozent, SPD 9,8 Prozent, FDP 14,6 Prozent. Wahlbezirk Stadtkern II: Wahlberechtigt waren 1007 Personen, 236 gingen zur Wahl, das ergibt eine Wahlbeteiligung von 23,44 Prozent. 231 Stimmen waren gültig, 5 Stimmen waren ungültig. Die Stimmenverteilung: Grüne 39,4 Prozent, CDU 18,18 Prozent, AfD 16 Prozent, SPD 10,4 Prozent, FDP 9,5 Prozent.

Wahlbezirk Stadtkern III/Ebnet: Von den 1145 Wahlberechtigten waren 326 zur Wahl gegangen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 28,47 Prozent. Hier war nur eine Stimme ungültig. Die Stimmenverteilung: Grüne 34,46 Prozent, CDU 18,77 Prozent, AfD 12,9 Prozent, SPD 10,77 Prozent, FDP 14,46 Prozent .

Von den 1145 Wahlberechtigten waren 326 zur Wahl gegangen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 28,47 Prozent. Hier war nur eine Stimme ungültig. Die Stimmenverteilung: Grüne 34,46 Prozent, CDU 18,77 Prozent, AfD 12,9 Prozent, SPD 10,77 Prozent, FDP 14,46 Prozent . Ergebnis Wahlbezirke I, II, III zusammengefasst im Vergleich zu 2016: Grüne 35,58 Prozent (2016: 30 Prozent); CDU 19,5 Prozent (2016: 30,9 Prozent, SPD 10,28 Prozent (2016: 13,3 Prozent); AfD 13,07 Prozent (2016: 12,7 Prozent; FDP 13,29 Prozent (2016: 7,5 Prozent.

Grüne 35,58 Prozent (2016: 30 Prozent); CDU 19,5 Prozent (2016: 30,9 Prozent, SPD 10,28 Prozent (2016: 13,3 Prozent); AfD 13,07 Prozent (2016: 12,7 Prozent; FDP 13,29 Prozent (2016: 7,5 Prozent. Boll, Holzschlag, Gündelwangen: Hier waren 624 Personen wahlberechtigt, 236 gingen zur Wahl, die Wahlbeteiligung lag damit bei 37,82 Prozent. 234 Stimmen waren gültig, zwei waren ungültig. Die Stimmenverteilung: Grüne 31,62 Prozent (2016: 32,2 %), CDU 14,1 Prozent (2016: 28,9%), AfD 8,55 Prozent (2016: 11,76 Prozent), SPD 9,83 Prozent (2016: 12,27 %), FDP 19,23 Prozent (2016: 8,7%). Holzschlag und Gündelwangen galt schon immer als eine Hochburg der Liberalen. Der Stimmenzuwachs bei der FDP ging offenbar auf Kosten der CDU.

