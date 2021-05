von Martha Weishaar

Die Spargelsaison ist auf ihrem Höhepunkt angelangt. Man glaubt es kaum, aber selbst in Bonndorf wird in diesen Tagen Spargel geerntet. Nun bietet die Löwenstadt mit ihrer Höhenlage von mehr als 850 Metern klimatisch nicht eben beste Voraussetzungen für Spargelanbau. Also verwundert es auch nicht, dass Ursel Nehmer, in deren Garten das edle Gemüse sprießt, lange Zeit gar nicht wusste, welcher Schatz sich in ihrem Erdreich verbirgt. Dabei gilt Ursel Nehmer als profunde Hobbygärtnerin, prächtige Blumen- und Gemüsebeete belegen dies zweifelsfrei. Mit großer Hingabe pflegt sie den großen Garten, der zu ihrem schmucken Häuschen gehört, welches sie mit ihrem Mann Ludwig vor knapp 40 Jahren erwarb. Den Spargel hatten bereits die Vorbesitzer angepflanzt, er gedeiht dort nun seit mehr als einem halben Jahrhundert.

Viele Jahre lang habe sie nicht so recht gewusst, was da so üppig wuchert. „Wir waren uns irgendwann einig, dass das Asparagus ist“, lacht sie über ihre einstige Unkenntnis. Asparagus, stupfliges Grünzeug, fehlte seinerzeit in so gut wie keinem Wohnzimmer, wurde gerne auch zum Aufhübschen von Blumensträußen verwendet. Eines Tages, Anfang der 1990er Jahre, bewirteten Nehmers in ihrem Garten eine freundliche Dame, welche sie und der hiesige Handels- und Gewerbeverein als Model für eine Modenschau engagiert hatten. Die Frau stammte aus einer Spargelgegend und erkannte auf den ersten Blick, was grad frisch aus der Erde sprießte. Seither genießen Nehmers Spargel aus dem eigenen Garten – grüne, zarte Stengel, die ein köstliches Mahl ergeben.

Nur zu gerne würde die begeisterte Gärtnerin ihrem Spargel ein frisches, sandigeres Beet anlegen, in dem er noch besser gedeihen könnte. Doch sie befürchtet, dass das Gemüse ihr den Standortwechsel verübeln und eingehen könnte. Also pflegt und hegt sie die Pflanzen an ihrem angestammten Platz so gut es eben geht und freut sich im Frühjahr über das leckere Gemüse, im Sommer über das üppige Grün. Dessen botanischer Name lautet übrigens tatsächlich „Asparagus officinalis“.