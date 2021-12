von Juliane Kühnemund

Einen Jahreszuschuss von insgesamt 28.689 Euro stellt die Stadt Bonndorf für die Vereine zur Verfügung. Der Hauptbetrag, nämlich 19.051 Euro, fließt in den laufenden Betrieb der Musikvereine (Stadtmusik Bonndorf 8476 Euro, MV Dillendorf 2072 Euro, TK Gündelwangen 1955 Euro, Blaskapelle Grünwald-Holzschlag 1292 Euro, Feuerwehrkapelle Wellendingen 2955 Euro, Bläserjugend Bonndorf 2301 Euro).

Zusätzlich zu diesen pauschalen Zuwendungen bezuschusst die Stadt im Regelfall auch notwendige Neuanschaffungen von Vereinen. Die Höhe des Zuschusses liegt dabei bei einem Drittel der Anschaffungskosten. Drei Vereine haben einen Zuschussantrag gestellt. Die beantragten Zuschüsse wurden vom Gemeinderat befürwortet.

Der SV Dillendorf hat zur Pflege des Rasenplatzes einen Mähroboter angeschafft. Die Kosten einschließlich der Einrichtung einer Ladestation belaufen sich auf 20.647 Euro. Bezuschusst wird die Anschaffung mit 6882 Euro.

Der Tennisclub Bonndorf möchte im nächsten Jahr die Duschkabinen sanieren. Die Gesamtkosten liegen bei 9526 Euro. Das Projekt wird von der Stadt mit 3175 Euro unterstützt.

Der DRK-Ortsverein Bonndorf beabsichtig die Anschaffung von Einsatzkleidung, Helmen, Shirts und einer Reanimationspuppe für die Ausbildung. Kostenpunkt: 6430 Euro. Auch hier gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 2143 Euro.

Insgesamt belaufen sich die Investitionszuschüsse auf 12.201 Euro. Rechnet man die Zuwendungen für den laufenden Betrieb (19.051) der kulturellen Vereine hinzu, ergeben sich 31.252 Euro. Damit wird das Jahresbudget (28.689 Euro) überzogen. Der überplanmäßigen Ausgabe stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend zu.

Bruno Kalinasch schickte noch einen Appell an die Vereine, Neuanschaffungen nicht einfach zu tätigen und die Stadt dann in die Pflicht zu nehmen, sondern den Gemeinderat vor der Anschaffung zu informieren. Und Ingo Bauer fragte an, ob der TuS, der einen Mähroboter auf eigene Kosten angeschafft hat, nachträglich noch einen Zuschussantrag einreichen könnte. Hierzu gab es von Bürgermeister Marlon Jost ein Ja: „Wir werden alle Verein gleich und fair behandeln.“