von Philip Schäuble

Über Homeschooling während der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Nachteile für Schülerinnen und Schüler wurde und wird heftig diskutiert. Weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen die Studierenden, für die die geschlossenen Universitäten ebenfalls eine Ausnahmesituation darstellen. Studieren im Homeoffice – über diese Herausforderungen, Chancen und Risiken, erzählt Philip Schäuble aus Bonndorf.

Die Uni schließt. Anfang März 2020 stellt die Universität ihre Präsenzlehre ein. Wenige Tage vor der ersten Prüfung des Semesters heißt es: „Vorsicht!“. Die meisten freuen sich! Prüfung verschoben! Zu diesem Zeitpunkt war es noch schwer abzusehen, was noch alles auf uns zukommen wird. Zunächst war alles neu, außergewöhnlich und spannend. Vielleicht ging man auch davon aus, dass in ein paar Wochen alles wieder vorbei ist.

Das ist nun eineinhalb Jahre her und in der Zwischenzeit hat sich so einiges verändert. Die Umstellung auf die Online-Lehre musste schnell gehen. Innerhalb weniger Tage stellte die Universität die Lehre auf Programme wie Zoom oder Big Blue Button um. Für das Uni-Leben, was vor allem auf Begegnung, Austausch und Diskussion ausgelegt ist, hat das natürlich vielseitige Auswirkungen.

Zuallererst die Vorlesungen. Auch wenn es hier vor allem darum geht, Wissen zu vermitteln, hat sich durch die Online-Lehre doch vieles spürbar verändert. Kurze Zwischenfragen an den Sitznachbarn oder den Dozenten sind nicht mehr möglich, oder eben über die Chatfunktion, die dann der gesamte Kurs mitbekommt. Handelt es sich nur um eine Kleinigkeit, die vor Corona kurz vor Kursbeginn, danach, oder in der Kaffeepause geklärt wurde, wird nun eine extra Mail oder ein kurzes Zoom-Meeting benötigt.

Homeoffice statt Uni-Alltag

Studieren von zu Hause aus, das geht, lässt aber Uni und Alltag stark miteinander verschwimmen. Dinge wie Kochen, eine Waschmaschine anschmeißen oder den Geschirrspüler ausräumen, lassen sich kurz nebenher erledigen. Das Einzige, was man mitnehmen muss, ist das Laptop. Das verführt natürlich auch dazu, eine frühe Vorlesung im Bett zu schauen, sich zwischendrin aufs Sofa zu setzen, oder, wenn es nicht anders geht, sich auch mal per Handy auf einer Autofahrt dazu zu schalten. Umso wichtiger ist dann die Selbstdisziplin. So verführerisch die Möglichkeiten auch sein mögen, um den Überblick zu behalten und aus den Vorlesungen die wichtigen Inhalte mitzunehmen, sollte man doch immer dabei sein und Notizen machen. Online-Vorlesungen haben natürlich auch Vorteile. Man ist nicht nur flexibler, sondern kann auch manche Vorlesungen aufzeichnen und relevante Stellen nochmal anschauen. Aber alles in den Vorlesungen Gelehrte muss natürlich auch geprüft werden.

Damit wären wir bei dem zweiten großen Punkt. Wie kann man online Prüfungen durchführen und gleichzeitig sicherstellen, dass nicht in großem Maße einfach geschummelt wird? Wie bereits erwähnt, fielen manche Prüfungen am Anfang der Pandemie zunächst aus, weil es nicht möglich war, innerhalb weniger Tage eine Lösung für dieses Problem zu finden. Als dies dann im Laufe der Zeit geschah, wurden diese Prüfungen auch nachgeholt und ganz neue Prüfungsformate gefunden. Zum einen können über Lernplattformen Prüfungen geschrieben werden und Rechenwege angegeben werden, zum anderen kann aber auch der Inhalt so angepasst werden, dass man ihn nicht einfach googeln kann.

Das Ergebnis waren vermehrt Transfer- und anspruchsvollere Aufgaben, um zu verhindern, dass man sich seine Lernzusammenfassung zur Hilfe nehmen kann. Auch wurde in manchen Fächern das Prüfungsformat von einer „normalen“ zweistunden Klausur zu einer Art „Minihausarbeit“ geändert. Das bedeutet, dass man entweder 24 oder 48 Stunden Zeit hat, um eine bestimmte Fragestellung oder Aufgabe zu lösen und auszuformulieren. Alles in allem ist mein Eindruck, dass durch Onlineprüfungen das „Bulimie-Lernen“ weniger wurde und es vielmehr darum ging, die Inhalte konkret anzuwenden.

Die größten Einschnitte

Zuletzt bleibt noch der Uni-Alltag und das Studentenleben. Hier gab es vermutlich die größten Einschnitte. Klar wurden auch digitale Alternativen gefunden, aber die persönliche Begegnung ist gerade hier besonders wichtig und nicht durch Onlineformate ersetzbar. Eine Online-Kennenlernveranstaltung ist einfach nicht dasselbe wie eine reale. Bestand das Uni-Leben vor Corona aus vielen persönlichen Kontakten bei der Vorlesung, der gemeinsamen Gruppenarbeit, der Kaffeepause, dem Bier am Abend oder der WG-Party, war es in den vergangenen anderthalb Jahren doch sehr ruhig, spontane Begegnungen fehlten.

Gerade für Initiativen und AGs, die es vor allem gibt, um gemeinsam Veranstaltungen zu organisieren, war Corona eine große Herausforderung. Treffen finden online statt, die Vorschriften ändern sich ständig, man weiß nie, ob man nur online oder vielleicht doch hybrid planen kann. All das kann auf Dauer doch ziemlich frustrierend sein. In dieser Hinsicht ging es den Studierenden in der letzten Zeit nicht anders als Vereinen, die genauso wenig ihrer normalen Vereinsarbeit nachgehen konnten.

Studentenleben liegt brach

Das Studentenleben, das neben dem Lernen normalerweise auch ein Stück Freiheit bedeutet, lag brach. Gerade als es eine Ausgangssperre gab, bedeutete das, tagsüber vor dem Laptop zu arbeiten, danach vielleicht noch ein Online-Meeting zu besuchen und dann ab acht Uhr die Zeit im Zimmer oder der WG abzusitzen, bis es Zeit ist, schlafen zu gehen. Im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie auf jeden Fall ein sehr eintöniges Dasein. Nichtsdestotrotz war es beeindruckend, wie schnell es für fast alle Bestandteile des Studiums eine Online-Alternative gab. Die Digitalisierung hat in kurzer Zeit einen großen Sprung gemacht.

Zukunft vermutlich digitaler

Was die Zukunft bringt, ist natürlich schwer zu sagen, aber das Uni-Leben wird sicher digitaler bleiben. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal an der Zeit, sich zu freuen, dass dieses Semester wahrscheinlich das letzte Online-Semester war und es im Herbst hoffentlich wieder weitgehend normal weitergeht. Vermutlich bedeutet „normal“ dann, wieder mit persönlichen Kontakten, aber auch viel digitaler.

Der Autor: Philip Schäuble studiert im vierten Semester Soziologie, Politik und Wirtschaft an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen.