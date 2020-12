von Martha Weishaar

Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto mehr drängt sich die Frage auf, wie Menschen Weihnachten in diesem Coronajahr in den Kirchen feiern können. Wir fragten nach.

Spontane Gottesdienstbesuche sind an den Weihnachtsfeiertagen nicht möglich. Sowohl für die katholische als auch die evangelische Kirchengemeinde gilt, dass man sich zu allen Gottesdiensten im Zeitraum vom 24. Dezember bis 6. Januar telefonisch oder per E-Mail anmelden muss. Die evangelische Landeskirche verlangt neuerdings zu allen Gottesdiensten eine Voranmeldung.

Evangelische Pfarrgemeinde

In der evangelischen Pauluskirche stehen nach geltenden Corona-Regeln maximal 27 Plätze zur Verfügung. Damit möglichst viele, die das Weihnachtsfest mit einem Gottesdienstbesuch feiern möchten, dazu Gelegenheit finden, wurde die Anzahl der Gottesdienste verdoppelt. Diese dürfen generell höchstens 30 Minuten dauern.

In der evangelischen Landeskirche nennt man diese Kurzform Predigtgottesdienste. „In dem Fall müssen wir uns bei der Predigt allerdings kurz halten“, sagen die Ina und Mathias Geib, das evangelische Pfarrerpaar. Singen ist tabu, einzig beim Vater Unser sowie dem Glaubensbekenntnis darf die Gemeinde still beten.

Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der Weihnachtszeit wird instrumental sein. Auf das gemeinsame Abendmahl verzichtet die evangelische Paulusgemeinde infolge der Corona-Pandemie vollständig. „Wir dürften das unter strengen Regelvorgaben. Die Landeskirche rät aber, darauf zu verzichten. Zudem halten wir es für illusorisch, dass bei Einhaltung aller Hygieneregeln das Gemeinschaftsgefühl überhaupt entstehen könnte, das für das Abendmahl so wesentlich ist“, erklären Ina und Mathias Geib.

Am Heilig Abend wird es in der evangelischen Gemeinde neben einem Kleinkinder- auch zwei Familiengottesdienste geben, ehe um 18 Uhr zur Christvesper geladen wird. Der Familiengottesdienst um 17 Uhr findet bei jedem Wetter im Hof vor dem Gemeindesaal statt, da dort mehr Besucher zugelassen werden können.

Planungssicherheit für Gottesdienste an Weihnachten hat das evangelische Pfarrerpaar Ina und Mathias Geib nicht. Beide hoffen, vielen Menschen die Weihnachtsbotschaft in der Kirche vermitteln zu können.

Gleichwohl ist dem Pfarrerehepaar bewusst, dass alle Planungen Makulatur werden könnten, falls sich die Infektionszahlen bis Weihnachten deutlich erhöhen. Nach Richtlinien sind Präsenzgottesdienste bei einem Inzidenzwert über 300 (Infektionen je 100 000 Einwohner) in dem betroffenen Landkreis untersagt.

Katholische Seelsorgeeinheit

In der katholischen Seelsorgeeinheit werden die Gottesdienste ab dem vierten Adventssonntag, 20. Dezember, live auf Youtube übertragen. Sie sind für die Dauer von 72 Stunden verfügbar. Der Internet-Link ist auf der Homepage der Seelsorgeeinheit (www.kath-bonndorf.de) vermerkt. Der ehemalige Oberministrant Simeon Götz hat dies technisch möglich gemacht.

Gemeindeteams und weitere ehrenamtlich Engagierte organisieren Kinderkrippenfeiern in Bonndorf sowie den Kirchen verschiedener Ortsteile, aber auch an anderen Schauplätzen. Auf den Dorfplätzen in Wellendingen oder Dillendorf, ebenso auf dem Lindenbuck werden Krippenfeiern oder weihnachtliche Andachten stattfinden. In Münchingen wird es Heilig Abend an der Mariengrotte eine Weihnachtsandacht geben, bei der das Friedenslicht aus Bethlehem geteilt wird. In allen Kirchen brennt das Friedenslicht zum Mitnehmen. Kerzen liegen aus und dürfen gratis mitgenommen werden.

Christmetten sind an Heilig Abend in Ewattingen und Bonndorf. Für den Besuch der Gottesdienste an Heilig Abend gilt nach Informationen des erzbischöflichen Ordinariats eine Ausnahme des nächtlichen Ausgangsverbots. Am 27. Dezember sowie an Silvester wird Jesuitenpater Clemens Blattert die Messe in Bonndorf zelebrieren, ebenso den Neujahrsgottesdienst in Wellendingen.

Die Sternsingeraktion wird diesmal anders geregelt. Die Sternsinger besuchen vom 2. bis 6. Januar die Gottesdienste in den jeweiligen Gemeinden der Seelsorgeeinheit.