von Stefan Limberger-Andris

Die Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung des beschädigten L170-Abschnitts zwischen dem Abzweig Boll (K6516) und der B315 haben bereits begonnen und kommen gut voran. Drainagepfähle und ein Entwässerungssystem sollen Ruhe in den Absenkungsbereich bringen.

Derzeit wird die umfangreiche, erneute Sanierung vorbereitet. Seit Wochenbeginn wurde ein rund 120 Meter langer Hangbereich abgegraben, die Erde auf dem Parkbereich neben der K 6516 am Abzweig Boll zwischengelagert. In der kommenden Woche sollen die Vorbereitungen für die Bohrungen der Drainagepfähle beginnen.

Hierzu werden bis zu 60 Zentimeter starke Betonstreifenfundamente gegossen, mit kreisrunden Aussparungen von bis zu 1,2 Meter Durchmesser, in denen die Bohrungen angesetzt werden. Mit den Drainagebohrungen selbst soll nach Auskunft von Dieter Bollinger, Referatsleiter Straßenbau Süd des Regierungspräsidiums Freiburg, auf Anfrage in der Kalenderwoche 41 begonnen werden, voraussichtlich am Montag, 11. Oktober.

Die Drainagepfähle werden mit Feinmaterial verfüllt, in dem das Hangzugwasser versickern kann. Im Untergrund soll das Wasser parallel zur Straße in einen Sammelbereich geführt und von dort unter der L170 hindurch bis zur Wutach abgeleitet werden.

Sanierungshistorie

Ein rund 150 Meter langer Straßenabschnitt der L 170 war nach einem Hangrutsch ab Herbst 2017 bis im Frühsommer 2018 saniert worden. Eine erneute Absenkung der Oberfläche auf 50 Meter Länge erfordert weitergehende Maßnahmen. Für die erneut aufgetretenen Probleme werden Hangzugwasser und labile Schichten im Untergrund verantwortlich gemacht.

Diese Probleme sollen durch einen hangseitigen Einbau von Drainagepfählen behoben werden, die das im Hang anströmende Schichtenwasser abfangen und dann über eine Entwässerungsleitung im festen Fels des Untergrunds – unter der Rutschmasse des Oberbodens – talseitig schadlos abführen sollen.

Erste Kostenschätzungen belaufen sich nach RP-Auskunft vom Mai auf mindestens eine Million Euro, möglicherweise auch deutlich mehr. Diese Kosten laufen zusätzlich zu den bereits bei der früheren Sanierung ausgegebenen 1,3 Millionen Euro auf.