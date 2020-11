von Ralph Seifermann

Die Corona-Pandemie trifft auch das Vereinsleben der DLRG-Ortsgruppe Bonndorf mit voller Wucht. Beispielsweise konnten die Lebensretter nicht in Grafenhausen das so wichtige Training abhalten. Doch die DLRG-ler machten aus der Not schließlich eine Tugend und wichen ins Freibad Stühlingen aus.

Dienstagabends trainierte die DLRG-Ortsgruppe im Freibad in Stühlingen, da das wöchentliche Training im Hallenbad Grafenhausen nicht mehr stattfinden durfte. | Bild: Ralph Seifermann

Kurz vor dem ersten Schwimmkursabend im März war wegen Corona die Lage zunehmend ernster geworden, so dass man sich in den Reihen des DLRG-Ortsvereins schweren Herzens dazu entschloss, den Schwimmkurs nicht durchzuführen. Dies stellte sich als eine vernünftige Entscheidung heraus, denn kurz danach kam es zum Frühjahrs-Lockdown.

Vieles steht in den Sternen

Allerdings konnte aber auch das wöchentliche Training der DLRG-ler im Hallenbad Grafenhausen nun nicht mehr stattfinden. Mittlerweile ist es Ende Oktober und das Training im Hallenbad in Grafenhausen hätte eigentlich unter einem strengen Hygienekonzept wieder aufgenommen werden sollen. Leider lassen dies die nunmehr strengeren Maßnahmen und die erneute Schließung der Bäder nicht zu. Wann endlich wieder trainiert werden kann, steht somit, wie vieles derzeit, in den Sternen.

Beckenwache als Gegenleistung

Ebenso ins Wasser fiel im Sommer der Wachdienst im Schwimmbad Bonndorf, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, das Freibad nicht zu öffnen. Durch einen Zeitungsartikel über die Schwimmfreunde Stühlingen, die ihr Freibad für Mitglieder des Vereins geöffnet hatten, kam man auf die Idee, in der Nachbarstadt anzufragen, ob man im Stühlinger Freibad das Training abhalten könnte. Nach einem ersten Treffen mit den Schwimmfreunden Stühlingen einigte man sich darauf, dass die Kinder sowie auch die Erwachsenen dienstagabends nach dem regulären Badebetrieb auf der Basis eines Hygienekonzepts trainieren dürfen. Als Gegenleistung baten die Schwimmfreunde um Unterstützung bei der Beckenwache. Die Zusammenarbeit war herzlich, klappte hervorragend, und es war jedem Verein geholfen, so das Resümee der Bonndorfer DLRG-ler.

Aber auch am Schluchsee war die DLRG-Ortsgruppe Bonndorf im Einsatz, nachdem das „Aqua-Fun“ als öffentliche Badestelle seine Pforten geöffnet hatte. Dort unterstützen am Wochenende bis zu vier Mitglieder den Bademeister, und auch den ganzen See hatte man, durch mehrere Kontrollfahrten mit dem Boot, im Blick.

Spezialauftrag für DLRG

Einen Spezialauftrag nahmen Mitte September drei Mitglieder zusammen mit zwei Kameraden aus dem Bezirk Breisgau am Schluchsee wahr. Der neue Löschmittelbehälter des Landes Baden-Württemberg für Waldbrände wurde offiziell an die Polizei übergeben. Mit dabei war neben den Führungskräften etlicher Bevölkerungsschutzorganisationen auch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die DLRG hatte mit zwei Booten die Aufgabe, die Wasserfläche der Kaiserbucht abzugrenzen, wo der Polizeihubschrauber das Füllen und Ablassen des Behälters demonstrierte.

Außerdem wurden geladene Gäste mit dem DLRG-Bus an den Unterkrummenhof chauffiert. Nach der Vorführung fand die offizielle Ausgabe der Fördergelder des Landes durch Thomas Strobl statt. Der Landesverband der DLRG Baden-Württemberg, vertreten durch DLRG-Bezirksvertreter Helmut Weber, erhielt einen Scheck überreicht.