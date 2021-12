von Wolfgang Scheu

Am Freitagmittag gegen 14 Uhr machen die Mitarbeiter des Bonndorfer Bauhofs ihre erste Pause. Einige von ihnen waren im Kampf gegen den Schnee seit vier Uhr auf den Beinen. Alle Fahrzeuge waren im Einsatz und durch die Hilfe der Privaten konnten die Schneemassen bewältigt werden, die auf die Gemeinde niedergingen.

Laster stehen quer

Auf der Steigung Richtung Adler standen gegen 11 Uhr fünf Laster hintereinander – zwei davon fast quer in der Straße, an ein Vorbeikommen war kaum zu denken. Die Bonndorfer schippten ihre Höfe frei, wer eine Schneefräse sein eigen nennt, konnte aufatmen. „Vorsprung durch Technik“ – das hilft auch Willi Hug aus Gündelwangen, der mit 88 Jahren so seinen Hofplatz räumen konnte. Nicht weit entfernt von ihm hatte Gerald Vogt mit Muskelkraft seine Auffahrt freigeschaufelt. Auch einige Bauhofmitarbeiter mussten zur Schaufel greifen, etwa beim Freischippen der Treppe zum Schulzentrum. Der Holder der Stadt räumte währenddessen den Schulhof der Grundschule.

Dynamisch: Die Bauhofmitarbeiter müssen bei den kräftigen Schneefällen auch zur Schaufel greifen. | Bild: Wolfgang Scheu

Am Donnerstag sah die Welt noch anders aus, der Tag endete mit Sonnenschein und blauem Himmel, doch der Wetterdienst meldete Schnee bis Freitagmorgen. Schon deshalb waren am Donnerstag Martin Tröndle und Sebastian Ramisch noch lange nach der regulären Arbeitszeit damit beschäftigt, die Winterfahrzeuge der Stadt auf die Nacht vorzubereiten.

Wetterdienst meldet Neuschnee

„Mindestens fünf Zentimeter Neuschnee“ hatte der Wetterdienst für die Region Bonndorf gemeldet. Das hört sich nicht nach Unmengen an, bedeutet jedoch viel Zusatzarbeit, wenn frühmorgens der Berufs- und Lieferverkehr sicher und reibungslos auf den grob geschätzt 50 bis 60 Kilometern Gemeindestraßen rollen soll. Und bei den fünf Zentimetern ist es nicht geblieben.

Leidiges Thema Ein leidiges Thema ist die „Unterstützung auf Privateinfahrten“. Grundsätzlich ist die Linie klar: Die Fahrer im Auftrag der Stadt sind für Gemeindestraßen zuständig. Wenn doch einmal Frauen jenseits der 70 Jahre bei der mühsamen Arbeit unterstützt werden, gibt es fast immer Reklamationen von „Neidern“, die „städtische Fahrzeuge auf Privatgelände“ beobachtet hatten.

Am Donnerstagvormittag war noch Anlieferung von Streusalz fürs große Silo. Drei Laster mit je 27 Tonnen sind angerollt. Die Gemeinde hat den Verbrauch aus Liebe zur Natur in den letzten Jahrzehnten erheblich eingeschränkt, aber „Sicherheit geht vor“. Also kann man nicht ganz darauf verzichten. Eine Gesamtabnahmemenge von 400 Tonnen hat man mit dem Lieferanten verabredet, das hat auch im Rekordwinter 2020/21 ausgereicht. Die Lieferung erfolgt auf Abruf und das funktioniert augenscheinlich hervorragend. Ein Laster war im Plan, aufgrund der Wettervorhersage hatte man am Mittwoch aber zwei zusätzliche Laster-Ladungen bestellt, die auch prompt einen Tag später im Silo waren.

Bertold Dietsche ist stellvertretender Bauhofleiter. Das heißt jedoch nicht, dass er einen warmen Platz am Schreibtisch hat. Wie seine Kollegen ist er in diesen Tagen fast pausenlos im Einsatz. Und dass Berthold Dietsche am Donnerstag erst gegen 18.30 Uhr Feierabend hatte, lag am Wasser. Der Bauhof wurde am Nachmittag noch nach Brunnadern gerufen. Ein Verlust von etwa 100 Kubikmeter Wasser konnte ein Zeichen für einen Wasserrohrbruch sein. Letztendlich war das Problem aber ein defekter Schieber, die Sache konnte behoben werden.

Mit dem Holder des Bauhofs wird der Schulhof der Grundschule geräumt. | Bild: Wolfgang Scheu

Nach den Worten von Berthold Dietsche hängt der weitere Verlauf der Nacht dann von einem Anruf gegen 3 Uhr ab. „Zum Glück brauche ich schon immer weniger Schlaf als andere“, berichtet er mit wie immer gut gelaunter Stimme. Von diesem möglichen Anruf der Kollegen der Bonndorfer Straßenmeisterei – sie haben dann ihre nächtliche Erkundungsfahrt beendet – hängt dann ab, ob die städtischen Fahrzeuge noch vor dem Morgen ausrücken müssen. Diese Entscheidung obliegt dann dem Schichtführer. Ein Trupp mit fünf Fahrern steht auf Abruf bereit. Mit Traktor, Unimogs und dem Holder für die Gehwege rücken sie dann der weißen Pracht auf den Leib. Wenn wirklich große Schneemassen fallen, kommt auch Fahrzeug Nummer Fünf, der Radlader, zum Einsatz.

Private Dienstleister

Damit die Gesamtgemeinde gut versorgt ist, sind auch die zuverlässigen privaten Dienstleister unterwegs. Der grüne Unimog der Familie Hofmeier aus Glashütte – sie dürfen wegen der besonderen Höhenlage über 1000 Meter selbständig ausrücken und räumen auch in Gündelwangen und Holzschlag. Robert Dietsche ist in seinem Heimatort Wellendingen und in Dillendorf im Einsatz und das Einsatzfahrzeug von Hansjörg Ketterer in der Sonderfarbe vom „Kranz“ bahnt sich seinen Weg in Sommerau und Ebnet. Und in Holzschlag und Gündelwangen ist der Kleinste vom Bauhof unterwegs. Gemeint ist der John Deere, mit dem Heribert Jägler unterwegs ist. Gehwege, Bushaltestellen, Schule und Kindergarten werden von ihm geräumt. Am Freitag gegen fünf Uhr ist er zum ersten Mal rausgefahren, um zu streuen. Von Neuschnee war da noch keine Spur.

Reichlich Arbeit für die Männer

Nach dem Anruf der Straßenmeisterei hat Bertold Dietsche um vier Uhr drei Bauhof-Fahrzeuge zum Streuen herausgeschickt, wie auch die privaten Fahrer. Zehn Stunden später war Pause und gegen 16 war ein Treffen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Viel Arbeit für die Männer, dabei hat der Winter offiziell noch gar nicht angefangen.