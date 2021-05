von Martha Weishaar

Vordergründig sind Vereine während der Corona-Pandemie zur Untätigkeit verdammt. Hinter den Kulissen geschieht gleichwohl einiges – zumindest beim Turn- und Sportverein. Mit etwa 1500 Mitgliedern ist er der größte Verein in Bonndorf. Während Spiel- und Trainingsbetrieb im Waldstadion ruhten, brachten fleißige Mitstreiter die Einrichtung auf Vordermann. Quasi als Sahnehäubchen wurde auch noch ein Fahnenmast beim Eingang installiert, an dem künftig zu sämtlichen Spieltagen die Vereinsflagge weht.

Zuwendung des Fördervereins

Fahnenstange und Flagge sind eine Zuwendung des Fördervereins Fußball. Die weiteren Erhaltungsaufwendungen muss der Verein hingegen aus eigener Kraft stemmen, sofern die Maßnahmen nicht vom Badischen Sportbund bezuschusst werden. Und da dem Verein infolge der Corona-Krise seit mehr als einem Jahr jedwede Einnahmequellen aus Bewirtung oder sonstigen Aktivitäten weggebrochen sind, ist er mehr denn je auf das finanzielle Polster der Mitgliedsbeiträge angewiesen. TuS-Vorsitzender Norbert Blum führt vor, was in den zurückliegenden Monaten von emsigen Vereinsmitgliedern geleistet wurde. Der Balkon an der Südseite des Clubhauses wurde erneuert, die Tribüne an der Nordseite ausgebessert und beides mit weithin sichtbaren Vereinsbannern dekoriert, beziehungsweise abgegrenzt.

Ein neues Aussehen erhielt auch die Nordtribüne des Clubhauses, von der man künftig nicht mehr direkt an den Spielfeldrand gelangen kann. | Bild: Martha Weishaar

Auf der überdachten Terrasse wurde ein Bewirtungsstand eingebaut. Im Untergeschoss des Clubhauses wurden nach mehr als drei Jahrzehnten zwei Duschräume und vier Umkleidekabinen für Sportler sowie der Duschraum für Schiedsrichter modernisiert. Die neuen Duschköpfe bringen hoffentlich Einsparungen beim Wasserverbrauch. Bekanntermaßen wird in fremden Einrichtungen wenig auf den Wasserverbrauch geachtet. Der TuS-Vorsitzende kennt das. „Da werden sämtliche Knöpfe gedrückt, damit das Wasser aus allen Duschköpfen strömt, selbst, wenn einer alleine duscht.“ Aus energetischen Abwägungen wurden zudem die Fenster in den Duschkabinen erneuert.

Lob für engagierte Helfer

„Wir hatten viele engagierte Helfer“, lobt der Vorsitzende sowohl Frauen als auch Männer aus den Reihen der Fußballabteilung. Die erbrachten Abbruchmaßnahmen sowie die Malerarbeiten in den Umkleidekabinen in Eigenleistung. Lediglich Sanitär- und Fliesenarbeiten mussten an Fachfirmen vergeben werden. Die Summe, die der Verein für die Modernisierungsmaßnahmen aufwenden muss, ist dennoch stattlich. Besondere Kreativität legte Uwe Knaak an den Tag, der mehr oder weniger im Alleingang die Tribüne erneuerte und Klapptische vor den Umkleidekabinen installierte. An diesen können Spieler nach dem Spiel noch etwas fachsimpeln. „Wir wollten das Beisammensein nach dem Spiel vom Kunstrasen und der Tartanbahn weg haben, um die Anlagen zu schützen“, erklärt Norbert Blum. Hauptsächlich geht es dabei um Zigarettenkippen, die, achtlos weggeworfen, sowohl die Laufbahn als auch den Kunstrasen beschädigen. Erneuert wurde auch der Zaun an der Südseite des Sportplatzgeländes. Die Westseite wird in einem noch bevorstehenden Arbeitseinsatz neu eingezäunt werden, da auch hier der Zaun infolge von Sturmschäden des angrenzenden Waldes weitestgehend zerstört ist.

Da es in der Vergangenheit im gesamten Bereich des Waldstadions immer wieder zu Vermüllung und Vandalismus gekommen ist, installierte der TuS an einigen Stellen Videoüberwachungskameras. Obschon der Zugang von der Nordseite her außerhalb von Trainings- und Spielzeiten abgeriegelt ist, betreten Unbefugte über bestehende Lücken das Sportplatzgelände.

In der Videoüberwachung erhofft sich der Verein ein probates Mittel gegen Vandalismus und Vermüllung auf dem Sportplatzgelände. | Bild: Martha Weishaar

Eine beachtliche Investition war auch die Anschaffung eines Mähroboters für den Rasenplatz. Seit zwei Wochen ist der im Einsatz. Somit erübrigt sich zwei bis dreimal wöchentlich manuelles Mähen, das jeweils bis zu drei Stunden Zeit in Anspruch nahm. Norbert Blum erhofft sich damit eine deutliche Verbesserung der Rasenqualität. „Benachbarte Vereine berichten, dass der Rasen viel dichter wird und deutlich weniger Unkraut wächst, wenn eine Mähroboter im Einsatz ist“, erklärt er.

Hoffen auf Normalität

Seine ganze Hoffnung setzt der Vorsitzende nun darauf, dass der Trainings- und Spielbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann. „Ich hoffe, dass ab August alles wieder seinen normalen Lauf nimmt.“ Denn, obschon die Kicker sich durch Joggen und Krafttraining fit halten, dürfte doch jedem klar sein, dass Fußballer nur mit einem Ball Spaß am Sport haben. Der Vorsitzende beobachtet überdies, dass die Stimmung beim ersten Lockdown noch weitaus besser war als jetzt. Damals standen bei Arbeitseinsätzen reichlich Helfer parat, mittlerweile dünnt sich das Feld merklich aus. „Die Situation zehrt allmählich an den Nerven, die Motivation schwindet zusehends.“ Die jüngste Erhöhung der Ehrenamtspauschale begrüßt der Vorsitzende ausdrücklich. „Das war höchste Zeit. Natürlich engagiert sich keiner des Geldes wegen in einem Verein, aber immerhin ist das eine kleine Anerkennung.“

Der größte Wunsch

Sorge bereitet dem Vorsitzenden des Vereins die Entwicklung der Jugendfußballer. Vor allem die der A-Jugend-Kicker, die nach einem spiel- und trainingsfreien Jahr die nächste Saison bei den Aktiven starten müssen. „Das ist ein riesiger Schritt für die Jungs und wir können sie gar nicht darauf vorbereiten“, bedauert Norbert Blum. Sein größter Wunsch wäre, dass alle Sportler in sämtlichen Abteilungen wieder parat sind, wenn der sportliche Betrieb wieder aufgenommen werden kann.