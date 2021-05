von sk

Eine besondere Herausforderung war es für das Team der Volkshochschule Hochschwarzwald (VHS) unter den Corona-Rahmenbedingungen lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Analog und digital wurden mit Online-Angeboten und dem „grünen Klassenzimmer“ neue Formate entwickelt. 13771 Besucher im Jahr 2020 unterstreichen das Interesse der Menschen an Weiterbildung und sind Motivation für das VHS-Team.

Die VHS in Zahlen Mit 10.536 Unterrichtseinheiten konnte die Volkshochschule Hochschwarzwald trotz der erheblichen Corona-Einschränkungen im Jahr 2020 ein umfangreiches Kursprogramm realisieren. Die 508 VHS-Veranstaltungen wurden im Jahr 2020 von 13.771 Teilnehmern besucht. Das Team der VHS mit den Büros in Neustadt und Bonndorf, den acht Außenstellenleitern sowie den 136 Honorar-Dozenten sorgte im Jahr 2020 für ein nachfrageorientiertes Programm. Die VHS-Hochschwarzwald hat zehn Mitgliedsgemeinden (Titisee-Neustadt, Bonndorf, Breitnau, Eisenbach, Feldberg, Friedenweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee). Die Außenstellenleiter und das VHS-Team koordinierten im Jahr 2020 insgesamt 3898 Unterrichtstermine. Infos im Internet (www.vhs-hochschwarzwald.de).

Die Bürgermeisterin von Titisee-Neustadt, Meike Folkerts, Vorsitzende der Volkshochschule, betonte in der Mitgliederversammlung, dass mit viel Flexibilität und Kreativität die VHS-Hochschwarzwald auch in diesen schwierigen Zeiten den Besuchern neue Perspektiven aufzeigen konnte. Das VHS-Team habe mit viel Engagement und Durchhaltevermögen das vergangene Jahr gemeistert.

Bonndorf Mit gutem Beispiel voran: Schüler der Grundschule zeigen, wie man sich für eine saubere Umwelt einsetzen kann Das könnte Sie auch interessieren

Mit 10.536 Unterrichtseinheiten konnte trotz der erheblichen Corona-Einschränkungen im Jahr 2020 ein umfangreiches Kursprogramm realisiert werden. Die Volkshochschule versteht sich als ein Ort der Begegnung. In den Kursen lernen die Menschen miteinander und voneinander. Digitale Angebote können diesen Austausch nur eingeschränkt ersetzen. Auch dies sei eine Erkenntnis der Corona-Zeit, so VHS-Geschäftsführerin Karin Hausmann. Die VHS darf derzeit nur berufliche Fortbildungen, Berufssprach- und Integrationskurse in Präsenz durchführen – gehofft wird auf baldige weitere Öffnungsschritte.

Bonndorf Grünes Licht für Legehennenstall: Sofortiger Baubeginn möglich Das könnte Sie auch interessieren

Der Lockdown : In Folge des Lockdowns wurden viele Kurse unterbrochen beziehungsweise abgebrochen. Alternativ organisierte das VHS-Team Online-Kurse, Online-Tutoring per Lernplattform und Video-Workshops via vhs.cloud, Zoom und Youtube. Über 7000 Klicks auf die Videos dokumentieren die große Resonanz, hieß es in der Versammlung.

In Folge des Lockdowns wurden viele Kurse unterbrochen beziehungsweise abgebrochen. Alternativ organisierte das VHS-Team Online-Kurse, Online-Tutoring per Lernplattform und Video-Workshops via vhs.cloud, Zoom und Youtube. Über 7000 Klicks auf die Videos dokumentieren die große Resonanz, hieß es in der Versammlung. Der Treffpunkt Volkshochschule: Immer mehr zum „Treffpunkt vhs“ entwickelt sich das VHS-Haus in Titisee-Neustadt. Im dritten Sanierungsabschnitt wurden 2020 die Brandschutzmaßnahmen umgesetzt, die WCs erneuert sowie der Gymnastikraum neu ausgestattet. In einem weiteren Bauabschnitt sollen nun im Jahr 2021 die Sanierung der Balkone und die Renovierung des Konferenzraums erfolgen.

Kreis Lörrach Darum kam es am Mittwoch im Kreisimpfzentrum Lörrach zu längeren Wartezeiten Das könnte Sie auch interessieren

Weiterbildung mit Zertifikat: 217 Personen legten 2020 eine Zertifikatsprüfung an der VHS-Hochschwarzwald ab. Sieben Sprachprüfungen in den Niveaus A2 bis B2, vier Tests „Leben in Deutschland“ und die Zertifikatsprüfungen zum Office-Manager sowie zum Gästeführer würden die Qualität des VHS-Angebots unterstreichen, sagte Karin Hausmann. Die Deutsch-Prüfungen bilden einen wichtigen Baustein zur beruflichen Integration, insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung von Berufsabschlüssen beziehungsweise als Basis für eine Berufsausbildung. Im beruflichen Programm seien seit vielen Jahren die praxisorientierten VHS-Zertifikatslehrgänge im Office-Bereich sowie die Weiterbildung zum Gästeführer gefragte Weiterbildungen mit Zertifikatsabschluss.

217 Personen legten 2020 eine Zertifikatsprüfung an der VHS-Hochschwarzwald ab. Sieben Sprachprüfungen in den Niveaus A2 bis B2, vier Tests „Leben in Deutschland“ und die Zertifikatsprüfungen zum Office-Manager sowie zum Gästeführer würden die Qualität des VHS-Angebots unterstreichen, sagte Karin Hausmann. Die Deutsch-Prüfungen bilden einen wichtigen Baustein zur beruflichen Integration, insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung von Berufsabschlüssen beziehungsweise als Basis für eine Berufsausbildung. Im beruflichen Programm seien seit vielen Jahren die praxisorientierten VHS-Zertifikatslehrgänge im Office-Bereich sowie die Weiterbildung zum Gästeführer gefragte Weiterbildungen mit Zertifikatsabschluss. Bildung mit regionalem Bezug: Wert legt die VHS auch auf Bildung für alle mit regionalem Bezug in vielen Programmbereichen. Das Interesse an Themen rund um Heimat, Natur und Geschichte war im vergangenen Jahr deutlich steigend. Mit dem Schwerpunkt „Zeitreise Geschichte“ ermöglicht die VHS Einblicke in die Geschichte der Hochschwarzwaldgemeinden mit Vorträgen, historischen Stadtrundgängen und Literaturwanderungen. Bei Exkursionen unter anderem mit den Gästeführern wird die Natur erlebbar. Zudem stimmt die VHS ihr berufsbezogenes Kursangebot auf die regionalen Arbeitsfelder mit Tourismuskursen, Schichtarbeiterkursen und Kursen für das Handwerk ab.

Hochrhein/Schweiz Die asiatische Tigermücke fliegt wieder: Breiten sich die Insekten nun weiter aus? Das könnte Sie auch interessieren